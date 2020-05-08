В проект «Голоса Победы» вошли воспоминания фронтовиков, детей войны и узников концлагерей
В канун празднования 75-й годовщины Великой Победы Иркутский областной кинофонд представляет документальный проект «Голоса Победы» режиссёра Марии Кельчевской. В ленту вошла серия интервью с участниками Великой Отечественной войны, детьми войны и узниками концлагерей. Об этом рассказал заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук.
Съёмочная группа посетили Марковский геронтологический центр, а также навестили ветеранов в Иркутске. За неспешным разговором и воспоминаниями ветераны показывали старые фотоальбомы. Порой это была единственная сохранившаяся фотография.
Благодаря воспоминаниям ветеранов становится видна неискажённая картина трагических и героических событий. Например, как из-за парты уходили на фронт, из кабины комбайна попадали прямиком на Курскую дугу. О том, как быстро взрослели маленькие узники концлагерей и о многом другом.
- Им тяжело вспоминать, но они бережно хранят и передают эту память потомкам. Это живые голоса Великой Победы, – отметил Руслан Дячук.
В кадре проекта «Голоса Победы» – наши соотечественники: участники Великой Отечественной войны Виктор Михайлович Степанов, Анисим Михайлович Вставский, Александр Михайлович Вьюшин, Иван Иванович Попов. А также труженики тыла Елена Владимировна Иргл и Лидия Афанасьевна Михайлова; жители блокадного Ленинграда Антонина Сергеевна Макарова и Валентина Александровна Клюева; несовершеннолетняя узница концлагерей Анна Абрамовна Ванникова.
Фильм доступен к просмотру с 8 мая на официальном Youtube-канале кинофонда. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.
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Иркутская область представила документальную ленту о ветеранах
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