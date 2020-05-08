В Улан-Удэ врачи госпиталя еженедельно обзванивают пенсионеров

Пожилым людям доставляют лекарства на дом, а данные о пациентах с ОРВИ передают терапевтам



В Улан-Удэ с апреля в поликлинике госпиталя для ветеранов войн пациенты получают медицинскую помощь исключительно на дому по вызову врача. Это связано с тем, что 60% прикреплённого к поликлинике населения составляют лица старшего возраста, инвалиды, ветераны Великой Отечественной. Все они являются группой риска по новой коронавирусной инфекции.



Накануне празднования 75- годовщины Победы медицинские сестры поликлиники госпиталя организовали еженедельный подробный опрос по телефону, сообщают в пресс-службе минсоцзащиты Бурятии.



- Согласно разработанной анкете, медицинские сестры выясняют, какие жалобы предъявляют пациенты, были ли они в контакте с больными коронавирусом, есть ли у них признаки ОРВИ, требуется ли доставка лекарств на дом и т.д. При необходимости осмотры врача и корректировки лечения, данные о пациенте передаются терапевту, для активного посещения на дому, - уточняет старшая медсестра поликлиники Ольга Лизунова.



Всего медики опросили по телефону более 500 человек из группы риска. Данные о 14 пациентах с признаками ОРВИ переданы врачу терапевту для своевременного обследования и лечения. Кроме того, 108 пациентам пожилого возраста были доставлены лекарства на дом.



