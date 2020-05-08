Пациент проходит лечение в стационаре в Улан-Удэ
Больной коронавирусом пациент рассказал о симптомах болезни. По его словам, он сейчас проходит лечение в стационаре на улице Солнечная в Улан-Удэ. Отзыв опубликовали на странице республиканской больницы имени Семашко в Facebook.
- Хочу рассказать про коронавирус, а точнее про симптомы, которые наблюдаются у меня. Обратите внимание, что ни температуры, ни одышки, ни хрипов у меня нет и не было!!! Было и есть только кашель с мокротой и насморк! Да, мне повезло и это в лёгкой степени у меня, но я слышу, как в других палатах болеют и это страшно. Им плохо, им тяжело дышать, - пишет пациент.
Также он отдельно поблагодарил медсестёр, санитарок и врачей.
- Нам запрещается выходить в коридор, мы сидим в палате, и если нам что-нибудь нужно или нам плохо, то мы стучимся в дверь и санитарки, врачи не расхаживаются по коридору – они бегут! – продолжил свой рассказ пациент.
Пациент отметил, что из палаты слышно, как медицинский персонал приближается. Защитная униформа «стучит конкретно». Также, по его словам, в этих костюмах персоналу плохо слышно и потеют защитные очки.
- Да, то, что им плохо слышно - это даже не беда, а то, что они потеют и очки от этого мокрые – это проблема. Ведь им ни в коем случае нельзя снимать ничего, пока не окончится смена, а смена заканчивается через 6 часов!!! – подчеркнул больной.
В завершении он ещё раз поблагодарил медицинский персонал и попросил беречь детей.
- У меня сердце разрывается, когда они плачут. Уколы 3 раза в день это ужас! - завершил пациент.
Как сообщал «Байкал-Daily», на сегодня в Бурятии 548 случаев заболевания коронавирусом. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации лежат семь тяжёлых больных с COVID-19, из них один 89-летний пациент – на аппарате ИВЛ.
«Ни температуры, ни одышки»: В Улан-Удэ больной коронавирусом рассказал о болезни
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