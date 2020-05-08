Хорошие новости поступили из детской республиканской клинической больницы, где двое сотрудников заразились COVID-19.
Как сообщал «Байкал-Daily», в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) в Улан-Удэ коронавирус выявили у медсестры отделения реанимации и санитарки отделения травматологии. В хирургическом корпусе был введён карантин.
На третьи сутки стали известны результаты исследований находящихся на карантине и возможных контактов (взяты мазки у 89% всех подлежащих тестированию). Все взятые анализы оказались отрицательными, сообщили ДРКБ.
- Поэтому по предписанию Роспотребнадзора от 6 мая снят режим изоляции с неонатальных отделений: отделения патологии недоношенных новорождённых №1 и №2, отделения реанимации и интенсивной терапии для новорождённых. Эти отделения – по-своему «государство в государстве», и даже в обычное время имеют самые жёсткие требования к санэпидрежиму. Каждое имеет свои отдельный вход/выход и маршруты передвижения персонала. Тем не менее в целях предосторожности все были включены в контингент риска. Поэтому, как стали известны отрицательные результаты, изоляция в неонатальном стационаре снята. Детки, подлежащие к выписке или госпитализации – всё теперь идет в обычном режиме, - сообщили в детской республиканской клинической больнице.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 548.
В Улан-Удэ сняли режим изоляции в неонатальном стационаре больницы
Общество, Фото:
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