Педагоги и родители воспитанников активно помогают в борьбе с коронавирусом
В Бурятии в условиях распространения коронавируса учреждения дополнительного образования республики сшили средства индивидуальной защиты – всего изготовлено более 10 тысяч масок.
Около 50 организаций, среди которых центр дополнительного образования «Эдельвейс», центр детского творчества Еравнинского района, дома творчества Северобайкальска, Улан-Удэ, Кабанского и Мухоршибирского районов приняли активное участие в борьбе с данным вирусом, сообщает минобнауки Бурятии.
Так, центр «Эдельвейс» провёл акцию «Добро 2020», где коллектив собрал деньги на покупку продуктов для нуждающихся лиц. Дом творчества Железнодорожного района помог в раздаче продуктовых наборов.
Другие совместно с волонтёрами помогают пожилым и одиноким пенсионерам, людям с ограниченными возможностями здоровья в приобретении продуктов питания и товаров первой необходимости, лекарств.
- В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией в Бурятии руководители и педагоги учреждений дополнительного образования, а также родители воспитанников не остались в стороне. Они начали активно помогать людям, которые вносят посильный вклад в борьбу с COVID-19, - рассказывает начальник отдела дополнительного образования минобрнауки Бурятии Арюна Байкова.
В Бурятии дети сшили свыше 10 тысяч масок
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