В Бурятии дети сшили свыше 10 тысяч масок

Педагоги и родители воспитанников активно помогают в борьбе с коронавирусом



В Бурятии в условиях распространения коронавируса учреждения дополнительного образования республики сшили средства индивидуальной защиты – всего изготовлено более 10 тысяч масок.



Около 50 организаций, среди которых центр дополнительного образования «Эдельвейс», центр детского творчества Еравнинского района, дома творчества Северобайкальска, Улан-Удэ, Кабанского и Мухоршибирского районов приняли активное участие в борьбе с данным вирусом, сообщает минобнауки Бурятии.



Так, центр «Эдельвейс» провёл акцию «Добро 2020», где коллектив собрал деньги на покупку продуктов для нуждающихся лиц. Дом творчества Железнодорожного района помог в раздаче продуктовых наборов.



Другие совместно с волонтёрами помогают пожилым и одиноким пенсионерам, людям с ограниченными возможностями здоровья в приобретении продуктов питания и товаров первой необходимости, лекарств.



- В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией в Бурятии руководители и педагоги учреждений дополнительного образования, а также родители воспитанников не остались в стороне. Они начали активно помогать людям, которые вносят посильный вклад в борьбу с COVID-19, - рассказывает начальник отдела дополнительного образования минобрнауки Бурятии Арюна Байкова.



