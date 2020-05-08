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Усть-Ордынский округ отмечает 75-летие Победы в онлайн-режиме

Усть-Ордынский округ отмечает 75-летие Победы в онлайн-режиме
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Впервые будет показан документальный фильм о жизни жителей округа в годы Великой Отечественной войны

В Усть-Ордынском Бурятском округе проходят дистанционные мероприятия к 75-летию Победы. Исторические, образовательные и творческие проекты широко реализуются в сети Интернет.

Жители округа принимают участие во флэшмобе по чтению стихов о войне. Этот цикл видеороликов «Строки, опалённые войной» запущен с конца апреля Усть-Ордынской национальной библиотекой имени М.Н. Хангалова. Об этом рассказал исполняющий обязанности заместителя губернатора Иркутской области – руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев.

Кроме того, по словам главы округа, Усть-Ордынский национальный центр художественных народных промыслов проводит конкурс фотографий «Победный май: живем и помним!» и заочный конкурс плакатов «Я только слышал о войне…». По результатам конкурсов будут изданы буклеты, а работы участников опубликуют на сайте учреждения. Киноконцертный зал «Эрдэм» завершает заочный конкурс рисунков о войне.

- Впервые жители округа смогут посмотреть документальный фильм «Усть-Ордынский Бурятский округ в годы Великой Отечественной войны», выпущенный Усть-Ордынским национальным центром народного творчества. Фильм создан при поддержке администрации УОБО, районных отделов культуры, жителей округа – ими были предоставлены информационные материалы, фото и фронтовые письма. Лента рассказывает как о Героях Советского Союза, так и о тех солдатах войны, о судьбе которых ранее знали только близкие родственники. В 40-минутном фильме также показано, как жители округа трудились в тылу и оказывали помощь фронту продуктами, теплыми вещами. Демонстрация картины будет доступна широкому кругу зрителей, – подчеркнул Анатолий Прокопьев.

Ежегодно в День Победы киноконцертный зал «Эрдэм» бесплатно транслирует фильмы военной тематики. В этом году традиция будет сохранена в виртуальном режиме – 9 мая на сайте учреждения все желающие могут смотреть любимые кинокартины о Великой Отечественной войне.

Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа проведёт виртуальные выставки «Освободители», «Учёные, писатели из округа – участники Великой Отечественной войны», «Герои Советского Союза».

В честь 75-летия Победы государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы» впервые споёт песни военных лет в онлайн-формате. Артисты исполнят вокальные композиции, бурятский оркестр народных инструментов – попурри известных песен о войне. Прозвучат любимые всеми песни «Катюша», «Журавли», «Тёмная ночь» и другие. Часть трансляции концерта будет на бурятском языке, в том числе известная песня, написанная в годы Великой Отечественной войны, о девушке, которая проводила любимого на войну.

Как отметил Анатолий Прокопьев, празднование Дня Победы пройдёт в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса, население УОБО в этот день продолжит соблюдать режим самоизоляции. В окружном центре руководством администраций Усть-Ордынского Бурятского округа, Эхирит-Булагатского района и МО «Усть-Ордынское» будут отданы почести погибшим землякам, возложены венки и цветы, зажжён «вечный огонь» на мемориальном комплексе «Танк» и на обелиске «Памяти комсомольцам, погибшим в борьбе за власть Советов 1914-1920 гг., и землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны».

После праздничных дней во все библиотеки УОБО поступят новые печатные издания: второй выпуск фотоальбома «Лица Победы» и журнал «Мы помним, гордимся!», изданные на средства областного бюджета в рамках государственной программы «Развитие культуры». Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

Возрастное ограничение 6+
Усть-Ордынский Бурятский округ День Победы 75 лет Победы
 
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