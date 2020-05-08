В обоих регионах около трёхсот заболевших
В Иркутской области на 8 мая зарегистрировано 271 случай заболевания коронавирусом. 188 человек госпитализированы, 33 из них из обсерваторов. 77 человек выздоровело, шестеро скончались.
По состоянию на 8 мая в Забайкальском крае зарегистрировано 272 лабораторно подтверждённых случая заболевания COVID-19, 34 из них – дети. Из медучреждений всего выписано 92 человека.
В Бурятии на сегодня 548 случаев заражения. Выздоровело 162 человека, скончались 4 пациентки, остальные проходят лечение. Среди заболевших 30 детей, в двоих диагностирована пневмония.
В Иркутской области и Забайкалье почти одинаковое число заболевших COVID-19
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