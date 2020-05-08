Для предприятий края это первый опыт шитья подобных изделий
Швейные предприятия Забайкальского края в период пандемии изготовили 122 тысячи многоразовых гигиенических лицевых масок. Для всех ателье опыт шитья этих изделий стал первым.
- Прежде мы шили постельное бельё, халаты, делали матрацы, – рассказала швея Наталья Свиридова. – Когда начался карантин, решили запустить производство масок. Сами придумали и проработали модель, нашли подходящую ткань и резинки. Нужно было, чтобы маска стала комфортной для ношения и удобной в стирке.
Большинство масок (16 тысяч) сшили сотрудники Читинского центра Всероссийского общества слепых.
Цены на многоразовые маски каждое предприятие устанавливает самостоятельно. Они варьируются от 50 до 200 рублей за штуку.
Всего изготовлением лицевых масок на территории Забайкальского края занимаются девять организаций. В день все они производят свыше шести тысяч штук средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края.
В Забайкалье ателье сшили 122 тысячи масок
Общество, Фото:
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