Женщине грозит уголовная ответственность
Полицейские Бурятии выявили факты фиктивной постановки на учёт иностранных граждан по месту пребывания.
Предварительно установлено, что в марте проживающая в Улан-Удэ 46-летняя женщина фиктивно поставила на учёт по месту пребывания 19 иностранных граждан, не собираясь предоставлять им жильё.
Она не судима, работает в одном из магазинов самообслуживания.
Возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ. Ведётся дознание. Женщине грозит до трёх лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнка фиктивно прописала 19 иностранцев
Общество, Фото:
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