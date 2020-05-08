Улан-удэнка фиктивно прописала 19 иностранцев

Женщине грозит уголовная ответственность



Полицейские Бурятии выявили факты фиктивной постановки на учёт иностранных граждан по месту пребывания.



Предварительно установлено, что в марте проживающая в Улан-Удэ 46-летняя женщина фиктивно поставила на учёт по месту пребывания 19 иностранных граждан, не собираясь предоставлять им жильё.



Она не судима, работает в одном из магазинов самообслуживания.



Возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ. Ведётся дознание. Женщине грозит до трёх лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

