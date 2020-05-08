Нарушение выявила прокуратура
После обращения местной жительницы прокуратурой проведена проверка на соблюдение законодательства об исполнительном производстве в деятельности Хоринского районного отдела судебных приставов.
Установлено, что вопреки закону об исполнительном производстве судебный пристав-исполнитель, не предоставив возможность заявительнице добровольно погасить долг, вынес постановление о взыскании исполнительского сбора. Этот сбор женщина оплатила.
После вмешательства прокуратуры незаконное постановление отменено, взысканная денежная сумма женщине возвращена.
Руководителю управления федеральной службы судебных приставов по Бурятии внесено представление, по результатам рассмотрения которого судебный пристав-исполнитель депремирован, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии лишили премии судебного пристава за нарушение
Общество, Фото:
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