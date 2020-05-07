В Бурятии детям-сиротам выдали продуктовые наборы

Помощь получили 440 человек



В Бурятии детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей выдали продуктовые наборы. Помощь получили 440 человек, спонсором выступила одна из партий, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.



Специалисты минсоцзащиты Бурятии оказывают консультационную помощь неработающим сиротам. По состоянию на 6 мая помощь оказана 216 гражданам.



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