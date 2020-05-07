Каждый год 7 мая в России отмечается День радио, который считается праздником работников всех отраслей связи (теле- и радиовещания, цифровых технологий)
История этого праздника начинается с легендарного изобретения российского ученого Александра Попова: на собрании физико-химического общества 1895 года он показал собранный им приемник, на который можно было записать без проводов электрические колебания, созданные с помощью разряда молнии. Через 50 лет в 1945 году Совнарком утвердил постановление о праздновании 7 мая Дня радио, в котором гласилось, что это было сделано для «популяризации достижений отечественной науки и техники в области радио и поощрения радиолюбительства среди широких слоев населения».
На сегодняшний день Бурятия уверенно идёт по пути цифровизации, сообщает Бурятстат.
В 2018 году объём услуг связи, оказанный организациями всех видов деятельности, составил 7652 млн. рублей, что по сравнению с предыдущим годом больше на 5,5 %. Больше половины услуг было оказано населению (58,3 %).
В структуре услуг связи по итогам 2018 года большая часть приходится на документальную связь – 41 %; затем на подвижную электросвязь – 27 %; на присоединение и пропуск трафика - 13,6 %; на почтовую и спецсвязь - 7,6 %; на местную телефонную связь – 4,9 %; на радиосвязь, радиовещание, телевидение и спутниковую связь – 4,3 %; на междугородную и международную телефонную связь – 1,6 %, на проводное вещание – 0,1 %.
По данным за январь-февраль 2020 года, среднесписочная численность работников в области информации и связи составляет 3282 человек, уточнили в Бурятстате.
Бурятстат: Реcпублика уверенно идёт по пути цифровизации
Общество, Фото:
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