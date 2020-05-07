Городской транспорт в Иркутске украсили портретами ветеранов

Общество, Фото: мэрия Иркутска

Фотографии участников Великой Отечественной войны получили в рамках проекта «Помни меня»



В преддверии Дня Победы в Иркутске портретами ветеранов Великой Отечественной войны украсили трамвай и троллейбус. Сегодня празднично оформленный транспорт вышел на городские маршруты.



Муниципальное предприятие «ИркутскГорТранс» ежегодно ко Дню Победы украшало транспорт, но лишь праздничной символикой. В этом году, как сообщил председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Виталий Барышников, в условиях ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, было принято решение украсить транспорт портретами ветеранов.



– Поскольку в этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации иркутяне не смогут 9 мая по традиции пройти колоннами «Бессмертного полка», мы решили украсить трамвай и троллейбус портретами наших земляков, участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла. И таким образом «Бессмертный полк» всё-таки на улицах города появится, причём уже накануне праздника, – рассказал Виталий Барышников.



Фотографии участников Великой Отечественной войны были получены в рамках проекта «Помни меня», который реализуется в Иркутске в течение нескольких лет. Иркутяне предоставляли в распоряжение администрации снимки своих близких, которые воевали или работали в тылу в годы войны. Отсканированные фотографии были размещены на выставке у мемориала «Вечный огонь Славы». Затем был создан сайт, на котором хранится более 18 тысяч снимков. Из них для оформления общественного транспорта было выбрано более 150.



В условиях ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, все праздничные мероприятия, в том числе ежегодная акция «Бессмертный полк», были перенесены. Всего на территории Иркутска в данный момент проживает менее 2,5 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Из них осталось всего 160 человек, которые принимали участие в боевых действиях 1941-1945 годов, сообщили в мэрии Иркутска.



