 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 Мая

06 Мая

Популярное

Городской транспорт в Иркутске украсили портретами ветеранов

Городской транспорт в Иркутске украсили портретами ветеранов
Общество,  Фото:мэрия Иркутска
Фотографии участников Великой Отечественной войны получили в рамках проекта «Помни меня»

В преддверии Дня Победы в Иркутске портретами ветеранов Великой Отечественной войны украсили трамвай и троллейбус. Сегодня празднично оформленный транспорт вышел на городские маршруты.

Муниципальное предприятие «ИркутскГорТранс» ежегодно ко Дню Победы украшало транспорт, но лишь праздничной символикой. В этом году, как сообщил председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Виталий Барышников, в условиях ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, было принято решение украсить транспорт портретами ветеранов.

– Поскольку в этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации иркутяне не смогут 9 мая по традиции пройти колоннами «Бессмертного полка», мы решили украсить трамвай и троллейбус портретами наших земляков, участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла. И таким образом «Бессмертный полк» всё-таки на улицах города появится, причём уже накануне праздника, – рассказал Виталий Барышников.

Фотографии участников Великой Отечественной войны были получены в рамках проекта «Помни меня», который реализуется в Иркутске в течение нескольких лет. Иркутяне предоставляли в распоряжение администрации снимки своих близких, которые воевали или работали в тылу в годы войны. Отсканированные фотографии были размещены на выставке у мемориала «Вечный огонь Славы». Затем был создан сайт, на котором хранится более 18 тысяч снимков. Из них для оформления общественного транспорта было выбрано более 150.

В условиях ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, все праздничные мероприятия, в том числе ежегодная акция «Бессмертный полк», были перенесены. Всего на территории Иркутска в данный момент проживает менее 2,5 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Из них осталось всего 160 человек, которые принимали участие в боевых действиях 1941-1945 годов, сообщили в мэрии Иркутска.

ветераны ВОВ общественный транспорт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Школьники и музейные работники Аги создали мультфильм о тружениках тыла
Школьники и музейные работники Аги создали мультфильм о тружениках тыла
Общество, 07.05.2020
В ленте рассказывается об истории памятника «Агинский колхозник»
Бурятстат: Реcпублика уверенно идёт по пути цифровизации
Бурятстат: Реcпублика уверенно идёт по пути цифровизации
Общество, 07.05.2020
Каждый год 7 мая в России отмечается День радио, который считается праздником работников всех отраслей связи (теле- и радиовещания, цифровых технологий)
Городской транспорт в Иркутске украсили портретами ветеранов
Городской транспорт в Иркутске украсили портретами ветеранов
Общество, 07.05.2020
Фотографии участников Великой Отечественной войны получили в рамках проекта «Помни меня»
В Бурятии посвятили песню легендарному снайперу Жамбылу Тулаеву
В Бурятии посвятили песню легендарному снайперу Жамбылу Тулаеву
Общество, 07.05.2020
Песню «Хадын Бургэд» исполнил заслуженный артист республики Михаил Пирогов
К акции «Георгиевская лента» присоединились росгвардейцы Бурятии
К акции «Георгиевская лента» присоединились росгвардейцы Бурятии
Общество, 07.05.2020
Символ Победы украсит форменную одежду сотрудников
В Бурятии осуждённые научились плести косы
В Бурятии осуждённые научились плести косы
Общество, 07.05.2020
В исправительной колонии прошёл маcтер-класс по косоплетению
В Кабанском районе Бурятии установили бюсты участников войны
В Кабанском районе Бурятии установили бюсты участников войны
Общество, 07.05.2020
Памятники посвящены прославленным уроженцам района
«Мечтал стать военным»: О Герое Советского Союза Дорофее Левченко
«Мечтал стать военным»: О Герое Советского Союза Дорофее Левченко
Общество, 07.05.2020
«Байкал-Daily» продолжает рассказывать о Героях Советского Союза, в честь которых названы улицы в Улан-Удэ
В России за сутки более 11 тысяч человек заразились коронавирусом
В России за сутки более 11 тысяч человек заразились коронавирусом
Общество, 07.05.2020
Всего в стране свыше 177 тысяч случаев заболевания COVID-19
9 мая в Бурятии ожидается холодная погода
9 мая в Бурятии ожидается холодная погода
Общество, 07.05.2020
Синоптики прогнозируют местами осадки
В Бурятии лесхоз получил «КамАЗ» для борьбы с пожарами
В Бурятии лесхоз получил «КамАЗ» для борьбы с пожарами
Общество, 07.05.2020
«КамАЗ» способен преодолевать канавы, подъёмы и уклоны
В Улан-Удэ на КПП поймали объявленного в федеральный розыск
В Улан-Удэ на КПП поймали объявленного в федеральный розыск
Общество, 07.05.2020
Через КПП на Верхней Берёзовке прошло уже больше девяти тысяч человек
В Иркутской области первыми георгиевские ленточки получат врачи
В Иркутской области первыми георгиевские ленточки получат врачи
Общество, 07.05.2020
Всего раздадут более 160 тысяч георгиевских ленточек
Благотворительный фонд из Москвы выслал в Бурятию 68 тысяч масок
Благотворительный фонд из Москвы выслал в Бурятию 68 тысяч масок
Общество, 07.05.2020
Маски от благотворителей отправят домам-интернатам
За заказником в Бурятии будут следить с дрона
За заказником в Бурятии будут следить с дрона
Общество, 07.05.2020
С помощью беспилотника можно будет отслеживать миграцию животных

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^