В исправительной колонии прошёл маcтер-класс по косоплетению
В Улан-Удэ в исправительной колонии №7 для осуждённых женщин прошёл мастер-класс по косоплетению. В колонии часто проводятся концертные программы и различные конкурсы, поэтому умение создавать красивые причёски для осуждённых очень актуально.
В ходе мастер-класса женщинам рассказали об истории косоплетения, о необходимых инструментах и аксессуарах, также показали на практике как заплести косу-колосок, французскую косу и пятирядную косу.
Осуждённые с интересом наблюдали за технологией создания кос и задавали интересующие их вопросы, отметили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Бурятии осуждённые научились плести косы
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