В Бурятии осуждённые научились плести косы

В исправительной колонии прошёл маcтер-класс по косоплетению



В Улан-Удэ в исправительной колонии №7 для осуждённых женщин прошёл мастер-класс по косоплетению. В колонии часто проводятся концертные программы и различные конкурсы, поэтому умение создавать красивые причёски для осуждённых очень актуально.



В ходе мастер-класса женщинам рассказали об истории косоплетения, о необходимых инструментах и аксессуарах, также показали на практике как заплести косу-колосок, французскую косу и пятирядную косу.



Осуждённые с интересом наблюдали за технологией создания кос и задавали интересующие их вопросы, отметили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

