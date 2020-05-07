Ученик из Агинского округа стал победителем всероссийского конкурса проектов

Общество, Фото: пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа

На его проект «Будь в форме» Росмолодёжь выделит 250 тысяч рублей



30 апреля федеральное агентство по делам молодёжи подвело итоги всероссийского конкурса молодёжных проектов. Автором проекта победителя «Будь в форме» стал учащийся 9 класса школы посёлка Новоорловский Агинского Бурятского округа Олег Сошнин. Руководитель – заместитель директора по воспитательной работе образовательного учреждения Ольга Ботт. На его реализацию федеральное агентство по делам молодёжи выделит 250 тысяч рублей.



Проект Олега направлен на развитие воркаут-движения как модельной территории занятости школьников. В ходе реализации проекта в это спортивное движение будет вовлечена молодёжь не только посёлка Новоорловск, но и всего Агинского района. Это поможет сформировать у молодых людей, в том числе и трудных подростков, позитивное отношение к здоровому образу жизни.



В этом году впервые конкурс проводился одновременно как для граждан Российской Федерации 14-30 лет, так и для образовательных организаций высшего образования. Всего на всероссийский конкурс молодёжных проектов среди физических лиц в 2020 году было представлено 10 007 заявок от физических лиц, в номинации «Спорт, ЗОЖ, туризм» – 1606 заявок. Забайкальский край представил 38 проектов, победили девять проектов на общую сумму 2 миллиона рублей.



Команды проектов-победителей могут приступать к реализации уже сегодня, закончить реализацию проектов необходимо до 30 июня 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

