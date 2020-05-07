Синоптики прогнозируют местами осадки
По данным Бурятского гидрометцентра, 8-10 мая холодная, ветреная, местами с осадками погода.
- По возможности, воздержитесь от дальних поездок. Во время движения соблюдайте скоростной режим и дистанцию, избегайте резких манёвров. При выпадении осадков пешеходы должны быть внимательными на дорогах, - предупреждают в ГУ МЧС России по Бурятии.
На День Победы в этом году впервые не будет массовых гуляний из-за пандемии коронавируса. Перенесён на неопределённый срок парад, «Бессмертный полк» пройдёт онлайн. Зато 9 мая в небе над Улан-Удэ пролетит группа истребителей СУ-30СМ на низкой высоте.
Состоится лишь салют от военных, его устроят на острове Комсомольский.
9 мая в Бурятии ожидается холодная погода
Общество, Фото:
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