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В Бурятии лесхоз получил «КамАЗ» для борьбы с пожарами

В Бурятии лесхоз получил «КамАЗ» для борьбы с пожарами
Общество, 
«КамАЗ» способен преодолевать канавы, подъёмы и уклоны

В Бурятии в Курумканский лесхоз поступил грузовой автомобиль «КамАЗ» с бортовой платформой для доставки тяжёлой техники и оборудования в труднодоступную местность. В отличие от седельного тягача, «КамАЗ» обладает большей маневренностью и не требует дополнительного оборудования для транспортировки техники.

- Такой автомобиль оснащен мощным двигателем и обладает повышенной проходимостью, способен преодолевать канавы, подъёмы и уклоны, что очень важно для оперативной доставки техники к месту лесного пожара, - поделился механик Курумканского лесхоза Юрий Маркелов.

В рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» в 2020 году из федерального бюджета республике выделено 121,5 млн рублей на новую лесопожарную технику. На эти средства закупают лесопожарные тракторы и вездеходы, автомобили повышенной проходимости, бульдозеры, автоцистерны и экскаваторы, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

В прошлом году лесхозы получили 57 единиц лесопожарной техники и более 400 единиц оборудования. 
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