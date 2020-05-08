В Улан-Удэ до +13 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 8 мая по республике местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью по северному Прибайкалью, днём по юго-западу и трассе БАМ до умеренных.
Ветер северо-западный 6-11, днём порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 тепла, местами 1-6 мороза, днём 11-16, местами 5-10 тепла.
В Улан-Удэ ночью без осадков, днём небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-10, днём 9-14 м/с. Температура ночью 3-5, днём 11-13 тепла.
В Бурятии местами мокрый снег
Общество, Фото:
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