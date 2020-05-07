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В Иркутской области первыми георгиевские ленточки получат врачи

В Иркутской области первыми георгиевские ленточки получат врачи
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Всего раздадут более 160 тысяч георгиевских ленточек

Обычно георгиевские ленточки на улицах раздают волонтеры, проходят массовые мероприятия. В этом году в связи с пандемией коронавируса от традиционных форматов пришлось отказаться.

- Всего в Иркутскую область поступило более 160 тысяч георгиевских ленточек. Мы распределили их по всем муниципалитетам региона. На местах ленточки будут раздавать людям. В первую очередь, тем, кто сегодня на передовой, – врачам, сотрудникам правоохранительных органов, волонтерам. В рамках акции #МыВместе волонтеры будут доставлять ленточки вместе с продуктами и лекарствами на дом тем, кто находится в группе риска, - отметил исполняющий обязанности министра молодёжной политики Иркутской области Егор Луковников.

Поскольку акция проходит в онлайн формате, фотографии с ленточками можно выкладывать в социальные сети, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
День Победы георгиевская лента
 
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