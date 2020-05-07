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Благотворительный фонд из Москвы выслал в Бурятию 68 тысяч масок

Благотворительный фонд из Москвы выслал в Бурятию 68 тысяч масок
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Маски от благотворителей отправят домам-интернатам

Медицинские маски для домов-интернатов Бурятии направил благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» из Москвы.

В Бурятию поступили 68 тысяч масок, которые уже доставлены во все 12 интернатов, в которых проживает 2116 пожилых граждан и инвалидов. Их обслуживает 405 человек из числа персонала. Все учреждения с 17 апреля находятся на тотальной изоляции, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.

Так, в комплексном центре «Доверие» под постоянным вниманием сотрудников сейчас находится 305 человек. Их обслуживает 37 сиделок, три медсестры, старшая медицинская сестра, работники столовой и банно-прачечного отделения.

- Средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства - это то, что сейчас нужно постоянно и в огромных количествах, чтобы создать безопасную среду для пожилых людей в период ограничительных мероприятий. Ведь они, как известно, находятся в группе риска. Чтобы справиться с дефицитом средств защиты, мы приняли решение изготавливать их своими руками. Помощь, которую наше учреждение получило от фонда «Старость в радость» - своевременная, весомая, нужная, - говорит директор центра «Доверие» Ольга Богатых.

Маски, прибывшие грузом из Москвы, уже получили учреждения соцзащиты, расположенные в районах республики.


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