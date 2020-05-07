 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 Мая

06 Мая

Популярное

Улицы Иркутска моют и дезинфицируют «хлоркой»

Улицы Иркутска моют и дезинфицируют «хлоркой»
Общество,  Фото:пресс-служба администрации города Иркутска
Обработка проводится в вечернее и ночное время

В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции в Иркутске производят дезинфекцию и помывку улиц, подземных пешеходных переходов, остановочных пунктов, тротуаров и лавочек. Работы проводятся, начиная с 1 мая, в вечернее и ночное время.

- Дезинфекция проводится при помощи специальных препаратов на основе хлора. Обработка убивает все микробы и бактерии. Основной упор был сделан на магистральные улицы и те, где наблюдается большее скопление людей. Уже обработано 7 улиц в Правобережной части города и 9 улиц на Левом берегу. Также были обработаны все подземные пешеходные переходы на улице Байкальской, остановочные пункты и тротуары, – отметила и.о. начальника департамента дорожной деятельности комитета городского обустройства администрации Иркутска Ирина Седунова.

Работы по дезинфекции выполняют специалисты МУП «Иркутскавтодор». В ближайшее время дезинфекция и помывка улиц будет произведена во всех округах Иркутска. Аналогичная дезинфекция центральных городских улиц уже проводилась в апреле в рамках месячника по санитарной очистке города, сообщает пресс-служба администрации областного центра.
Иркутск коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улицы Иркутска моют и дезинфицируют «хлоркой»
Улицы Иркутска моют и дезинфицируют «хлоркой»
Общество, 07.05.2020
Обработка проводится в вечернее и ночное время
В Чите появилась аллея в честь солдат Победы
В Чите появилась аллея в честь солдат Победы
Общество, 07.05.2020
75 сосенок было высажено на мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев
Ветеранам Бурятии вручают именные карманные часы
Ветеранам Бурятии вручают именные карманные часы
Общество, 07.05.2020
Их получат 186 участников Великой Отечественной войны
В Иркутске восстановят бани XIX века
В Иркутске восстановят бани XIX века
Общество, 07.05.2020
Выдано разрешение на воссоздание Курбатовских бань
Школьники и музейные работники Аги создали мультфильм о тружениках тыла
Школьники и музейные работники Аги создали мультфильм о тружениках тыла
Общество, 07.05.2020
В ленте рассказывается об истории памятника «Агинский колхозник»
Бурятстат: Реcпублика уверенно идёт по пути цифровизации
Бурятстат: Реcпублика уверенно идёт по пути цифровизации
Общество, 07.05.2020
Каждый год 7 мая в России отмечается День радио, который считается праздником работников всех отраслей связи (теле- и радиовещания, цифровых технологий)
В Забайкалье количество тестов на коронавирус увеличилось втрое
В Забайкалье количество тестов на коронавирус увеличилось втрое
Общество, 07.05.2020
Ежедневно в лаборатории поступают до 1200 исследований
Городской транспорт в Иркутске украсили портретами ветеранов
Городской транспорт в Иркутске украсили портретами ветеранов
Общество, 07.05.2020
Фотографии участников Великой Отечественной войны получили в рамках проекта «Помни меня»
В Бурятии посвятили песню легендарному снайперу Жамбылу Тулаеву
В Бурятии посвятили песню легендарному снайперу Жамбылу Тулаеву
Общество, 07.05.2020
Песню «Хадын Бургэд» исполнил заслуженный артист республики Михаил Пирогов
К акции «Георгиевская лента» присоединились росгвардейцы Бурятии
К акции «Георгиевская лента» присоединились росгвардейцы Бурятии
Общество, 07.05.2020
Символ Победы украсит форменную одежду сотрудников
В Бурятии осуждённые научились плести косы
В Бурятии осуждённые научились плести косы
Общество, 07.05.2020
В исправительной колонии прошёл маcтер-класс по косоплетению
В Кабанском районе Бурятии установили бюсты участников войны
В Кабанском районе Бурятии установили бюсты участников войны
Общество, 07.05.2020
Памятники посвящены прославленным уроженцам района
«Мечтал стать военным»: О Герое Советского Союза Дорофее Левченко
«Мечтал стать военным»: О Герое Советского Союза Дорофее Левченко
Общество, 07.05.2020
«Байкал-Daily» продолжает рассказывать о Героях Советского Союза, в честь которых названы улицы в Улан-Удэ
В России за сутки более 11 тысяч человек заразились коронавирусом
В России за сутки более 11 тысяч человек заразились коронавирусом
Общество, 07.05.2020
Всего в стране свыше 177 тысяч случаев заболевания COVID-19

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^