Обработка проводится в вечернее и ночное время
В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции в Иркутске производят дезинфекцию и помывку улиц, подземных пешеходных переходов, остановочных пунктов, тротуаров и лавочек. Работы проводятся, начиная с 1 мая, в вечернее и ночное время.
- Дезинфекция проводится при помощи специальных препаратов на основе хлора. Обработка убивает все микробы и бактерии. Основной упор был сделан на магистральные улицы и те, где наблюдается большее скопление людей. Уже обработано 7 улиц в Правобережной части города и 9 улиц на Левом берегу. Также были обработаны все подземные пешеходные переходы на улице Байкальской, остановочные пункты и тротуары, – отметила и.о. начальника департамента дорожной деятельности комитета городского обустройства администрации Иркутска Ирина Седунова.
Работы по дезинфекции выполняют специалисты МУП «Иркутскавтодор». В ближайшее время дезинфекция и помывка улиц будет произведена во всех округах Иркутска. Аналогичная дезинфекция центральных городских улиц уже проводилась в апреле в рамках месячника по санитарной очистке города, сообщает пресс-служба администрации областного центра.
Улицы Иркутска моют и дезинфицируют «хлоркой»
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