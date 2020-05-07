Улицы Иркутска моют и дезинфицируют «хлоркой»

Общество, Фото: пресс-служба администрации города Иркутска

Обработка проводится в вечернее и ночное время



В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции в Иркутске производят дезинфекцию и помывку улиц, подземных пешеходных переходов, остановочных пунктов, тротуаров и лавочек. Работы проводятся, начиная с 1 мая, в вечернее и ночное время.



- Дезинфекция проводится при помощи специальных препаратов на основе хлора. Обработка убивает все микробы и бактерии. Основной упор был сделан на магистральные улицы и те, где наблюдается большее скопление людей. Уже обработано 7 улиц в Правобережной части города и 9 улиц на Левом берегу. Также были обработаны все подземные пешеходные переходы на улице Байкальской, остановочные пункты и тротуары, – отметила и.о. начальника департамента дорожной деятельности комитета городского обустройства администрации Иркутска Ирина Седунова.



Работы по дезинфекции выполняют специалисты МУП «Иркутскавтодор». В ближайшее время дезинфекция и помывка улиц будет произведена во всех округах Иркутска. Аналогичная дезинфекция центральных городских улиц уже проводилась в апреле в рамках месячника по санитарной очистке города, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

