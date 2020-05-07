 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 Мая

06 Мая

Популярное

В Закаменском районе Бурятии отключат свет

В Закаменском районе Бурятии отключат свет
Общество,  Фото:pixabay.com
На следующей неделе электроэнергию отключат в некоторых сёлах и районном центре в связи с капитальным ремонтом

14 и 15 мая в некоторых населённых пунктах Закаменского района Бурятии в связи с капитальным ремонтом пройдёт отключение электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

14 мая с 9:00 до 19:00 свет отключат в сёлах Санага (ул. Молодёжная, Садовая, Северная, Мурынская, М. Самбуева), Утата (ул. Центральная, Приречная, Трудовая, Полевая, Лесная, Молодёжная), Далахай (ул. Центральная, Школьная, Тохойская), Хуртага (ул. Центральная, Нимаева, Детский сад, Молодёжная). С 9:00 до 17:00 не будет электричества в Закаменске на улицах Луговая, Полевая, Дачная, Новоселов, Пионерская, Апрельская, Радужная, Байкальская, Декабристов, Почтовая, Совхозная, Цветочная.

15 мая с 9:00 до 19:00 снова пройдёт отключение электроэнергии в сёлах Санага (ул. Молодёжная, Садовая, Северная, Мурынская, М. Самбуева), Утата (ул. Центральная, Приречная, Трудовая, Полевая, Лесная, Молодёжная), Далахай (ул. Центральная, Школьная, Тохойская). Также в это время свет отключат в селе Харацай (ул. Школьная, Шоссейная, Култукская, Молодёжная, Ленина, Гаражная, Российская).
отключение света Бурятия Закаменский район электроэнергия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Закаменском районе Бурятии отключат свет
В Закаменском районе Бурятии отключат свет
Общество, 07.05.2020
На следующей неделе электроэнергию отключат в некоторых сёлах и районном центре в связи с капитальным ремонтом
В Улан-Удэ привели в порядок сквер «Аллея памяти»
В Улан-Удэ привели в порядок сквер «Аллея памяти»
Общество, 07.05.2020
Монумент в сквере – единственный памятник, посвящённый участникам Великой Отечественной, на Левом Берегу
Ученик из Агинского округа стал победителем всероссийского конкурса проектов
Ученик из Агинского округа стал победителем всероссийского конкурса проектов
Общество, 07.05.2020
На его проект «Будь в форме» Росмолодёжь выделит 250 тысяч рублей
В 2 районах Бурятии будут сформированы участки для льготников
В 2 районах Бурятии будут сформированы участки для льготников
Общество, 07.05.2020
Они будут расположены на территории Заиграевского и Прибайкальского районов
В Закаменске решено благоустроить сквер Победы
В Закаменске решено благоустроить сквер Победы
Общество, 07.05.2020
В ходе работ будет отреставрирован 25-метровый монумент и установлена новая металлоконструкция
Улицы Иркутска моют и дезинфицируют «хлоркой»
Улицы Иркутска моют и дезинфицируют «хлоркой»
Общество, 07.05.2020
Обработка проводится в вечернее и ночное время
В Чите появилась аллея в честь солдат Победы
В Чите появилась аллея в честь солдат Победы
Общество, 07.05.2020
75 сосенок было высажено на мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев
Ветеранам Бурятии вручают именные карманные часы
Ветеранам Бурятии вручают именные карманные часы
Общество, 07.05.2020
Их получат 186 участников Великой Отечественной войны
В Иркутске восстановят бани XIX века
В Иркутске восстановят бани XIX века
Общество, 07.05.2020
Выдано разрешение на воссоздание Курбатовских бань
Школьники и музейные работники Аги создали мультфильм о тружениках тыла
Школьники и музейные работники Аги создали мультфильм о тружениках тыла
Общество, 07.05.2020
В ленте рассказывается об истории памятника «Агинский колхозник»
Бурятстат: Реcпублика уверенно идёт по пути цифровизации
Бурятстат: Реcпублика уверенно идёт по пути цифровизации
Общество, 07.05.2020
Каждый год 7 мая в России отмечается День радио, который считается праздником работников всех отраслей связи (теле- и радиовещания, цифровых технологий)
В Забайкалье количество тестов на коронавирус увеличилось втрое
В Забайкалье количество тестов на коронавирус увеличилось втрое
Общество, 07.05.2020
Ежедневно в лаборатории поступают до 1200 исследований
Городской транспорт в Иркутске украсили портретами ветеранов
Городской транспорт в Иркутске украсили портретами ветеранов
Общество, 07.05.2020
Фотографии участников Великой Отечественной войны получили в рамках проекта «Помни меня»
В Бурятии посвятили песню легендарному снайперу Жамбылу Тулаеву
В Бурятии посвятили песню легендарному снайперу Жамбылу Тулаеву
Общество, 07.05.2020
Песню «Хадын Бургэд» исполнил заслуженный артист республики Михаил Пирогов

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^