В Закаменском районе Бурятии отключат свет

На следующей неделе электроэнергию отключат в некоторых сёлах и районном центре в связи с капитальным ремонтом



14 и 15 мая в некоторых населённых пунктах Закаменского района Бурятии в связи с капитальным ремонтом пройдёт отключение электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.



14 мая с 9:00 до 19:00 свет отключат в сёлах Санага (ул. Молодёжная, Садовая, Северная, Мурынская, М. Самбуева), Утата (ул. Центральная, Приречная, Трудовая, Полевая, Лесная, Молодёжная), Далахай (ул. Центральная, Школьная, Тохойская), Хуртага (ул. Центральная, Нимаева, Детский сад, Молодёжная). С 9:00 до 17:00 не будет электричества в Закаменске на улицах Луговая, Полевая, Дачная, Новоселов, Пионерская, Апрельская, Радужная, Байкальская, Декабристов, Почтовая, Совхозная, Цветочная.



15 мая с 9:00 до 19:00 снова пройдёт отключение электроэнергии в сёлах Санага (ул. Молодёжная, Садовая, Северная, Мурынская, М. Самбуева), Утата (ул. Центральная, Приречная, Трудовая, Полевая, Лесная, Молодёжная), Далахай (ул. Центральная, Школьная, Тохойская). Также в это время свет отключат в селе Харацай (ул. Школьная, Шоссейная, Култукская, Молодёжная, Ленина, Гаражная, Российская).

