75 сосенок было высажено на мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев
7 мая на мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев в Чите появилась аллея в честь героев. Высадка молодых сосенок прошла в рамках акции «Сад Памяти» не только в канун Дня Победы, но ещё и в день создания Вооруженных сил России. В мероприятии приняли участие руководство и бойцы 29-й общевойсковой армии, представители администрации городского округа «Город Чита», думы городского округа, общественности.
Акция была открыта небольшим митингом. Приветствуя участников, руководитель администрации Читы Александр Сапожников отметил, что в эти дни высадка деревьев в честь героев, победивших фашизм, проходит по всей стране. Всего будет высажено 27 миллионов саженцев, как дань вечной памяти и благодарности нашим дедам и прадедам. Для него участие в акции – это почётная миссия, дающая возможность ещё раз выразить признательность представителям старшего поколения за мирную жизнь.
Каждое деревце – символ признательности за бесстрашие и самопожертвование. На мемориале было высажено 75 сосенок в честь юбилея Великой Победы. Возле каждого деревца – таблички с именами и биографическими данными солдат Победы, тех, кто не щадя жизни, громил врага. Аллея расположена у здания штаба поста №1.
Высадка деревьев будет проходить и в других уголках Читы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В Чите появилась аллея в честь солдат Победы
Общество, Фото:
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