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В Улан-Удэ перекрывают несколько улиц

В Улан-Удэ перекрывают несколько улиц
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Водителей просят быть внимательными и выбирать пути объезда

В Улан-Удэ из-за начавшегося ремонта дорог и реконструкции тепловых сетей перекроют движение на нескольких улицах.

Так, из-за ремонта дорожного полотна до 25 июня будет закрыт сквозной проезд по ул. Революции 1905 года на участке от ул. Добролюбова до ул. Шульца.

По причине ремонта тепловых сетей и дорожного покрытия ул. Дарханская закрыт участок от ул. Жердева до ул. Ключевская. До 15 июня автобусы маршрутов № 21, 29, 30 будут следовать в объезд закрытого для движения участка по ул. Дарханская через ул. Ключевская (мимо школы №19, КДЦ «ВСГТУ») в обоих направлениях.

Остановки «Общежитие ВСГУТУ» и «18 квартал» на период работ исключены из пути следования этих маршрутов, остановка «Юношеская библиотека» - из пути следования маршрута № 21 при движении автобусов в направлении мкрн Восточный, а также маршрута № 29.

Из-за ремонта дороги до 30 июня будет закрыт сквозной проезд по улицам Медицинская и Красной Звезды. По 1 июля автобусы маршрута № 28 будут объезжать закрытый участок по ул. Медицинская и ул. Красной Звезды через ул. Больничная, бульвар Карла Маркса, далее - по утвержденной схеме. Остановка «Прямая» на период работ исключена из пути следования маршрута.

Водителей просят быть внимательными и выбирать пути объезда согласно установленным временным дорожным знакам.

О закрытии других участков на городских дорогах будет сообщено дополнительно, сообщили в управлении дорожного строительства комитета по строительству администрации Улан-Удэ.
движение дорожный ремонт
 
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