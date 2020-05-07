В Улан-Удэ перекрывают несколько улиц

Водителей просят быть внимательными и выбирать пути объезда



В Улан-Удэ из-за начавшегося ремонта дорог и реконструкции тепловых сетей перекроют движение на нескольких улицах.



Так, из-за ремонта дорожного полотна до 25 июня будет закрыт сквозной проезд по ул. Революции 1905 года на участке от ул. Добролюбова до ул. Шульца.



По причине ремонта тепловых сетей и дорожного покрытия ул. Дарханская закрыт участок от ул. Жердева до ул. Ключевская. До 15 июня автобусы маршрутов № 21, 29, 30 будут следовать в объезд закрытого для движения участка по ул. Дарханская через ул. Ключевская (мимо школы №19, КДЦ «ВСГТУ») в обоих направлениях.



Остановки «Общежитие ВСГУТУ» и «18 квартал» на период работ исключены из пути следования этих маршрутов, остановка «Юношеская библиотека» - из пути следования маршрута № 21 при движении автобусов в направлении мкрн Восточный, а также маршрута № 29.



Из-за ремонта дороги до 30 июня будет закрыт сквозной проезд по улицам Медицинская и Красной Звезды. По 1 июля автобусы маршрута № 28 будут объезжать закрытый участок по ул. Медицинская и ул. Красной Звезды через ул. Больничная, бульвар Карла Маркса, далее - по утвержденной схеме. Остановка «Прямая» на период работ исключена из пути следования маршрута.



Водителей просят быть внимательными и выбирать пути объезда согласно установленным временным дорожным знакам.



О закрытии других участков на городских дорогах будет сообщено дополнительно, сообщили в управлении дорожного строительства комитета по строительству администрации Улан-Удэ.

