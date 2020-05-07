Участники конкурса «Экомастер 38» придумали альтернативу пластиковым пакетам
В Иркутской области участники творческого конкурса «Экомастер 38» нашли альтернативу пластиковым пакетам. Они изготовили красивые, функциональные, экологичные авторские сумки.
В конкурсе участвовали 136 человек, приславшие свои работы на суд жюри.
- Каждая из представленных работ приковывала к себе внимание. И техникой исполнения, и декором, и функциональными решениями. Материалы у участников были самые разнообразные – от верёвок до лоскутков одежды. Но отдать предпочтение всё же надо было, поэтому я чётко придерживалась критериев, указанных в положении. Значительным преимуществом обладали те участники конкурса, кто прислал видео о процессе создания своих работ и тем самым подтвердил авторство. В целом же хочется поблагодарить школьников, их родителей и педагогов – они внесли существенный вклад в популяризацию отказа от чрезмерного использования пластика. Наверняка многие из тех людей, кто увидит эти яркие и запоминающиеся сумки, задумаются об альтернативе привычным пакетам, поделилась мнением Светлана Добрынина, руководитель отдела экологического просвещения ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», член жюри и представитель организаторов конкурса.
Все участники конкурса получат сертификаты; победителям предназначены дипломы. В связи с действием режима самоизоляции, документы будут направлены в электронном виде. Организаторы оставляют за собой право отметить отдельных участников сувенирной продукцией, их отправят почтой после снятия карантинных ограничений, сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».
В Иркутской области отказываются от пакетов в пользу экологичных сумок
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В День Победы состоится памятная акция
Участники конкурса «Экомастер 38» придумали альтернативу пластиковым пакетам
В регионе стартовала онлайн-акция
Улан-удэнцам предлагают посмотреть концерт с балкона
Первыми получателями станут две семьи, в одной из которых родились четверняшки
В каждом из регионов более двухсот случаев
Видео с исполнением бурятской песни набрало более 40 тысяч просмотров
После беседы с приставами молодой человек официально трудостроился
Военные устроят свой салют на острове Комсомольский 9 мая
Стал известен режим работы городского общественного транспорта на сегодня
Пенсионный орган не хотел включать стаж работу в цирковой школы
Мужчину задержали на вокзале этой зимой
С его помощью эвакуация пациентов будет производиться быстрее
Прокуратура выявила нарушение
Полицейские остановили женщину, когда она управляла автомобилем