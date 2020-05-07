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В Иркутской области отказываются от пакетов в пользу экологичных сумок

В Иркутской области отказываются от пакетов в пользу экологичных сумок
Общество, 
Участники конкурса «Экомастер 38» придумали альтернативу пластиковым пакетам

В Иркутской области участники творческого конкурса «Экомастер 38» нашли альтернативу пластиковым пакетам. Они изготовили красивые, функциональные, экологичные авторские сумки.

В конкурсе участвовали 136 человек, приславшие свои работы на суд жюри.

- Каждая из представленных работ приковывала к себе внимание. И техникой исполнения, и декором, и функциональными решениями. Материалы у участников были самые разнообразные – от верёвок до лоскутков одежды. Но отдать предпочтение всё же надо было, поэтому я чётко придерживалась критериев, указанных в положении. Значительным преимуществом обладали те участники конкурса, кто прислал видео о процессе создания своих работ и тем самым подтвердил авторство. В целом же хочется поблагодарить школьников, их родителей и педагогов – они внесли существенный вклад в популяризацию отказа от чрезмерного использования пластика. Наверняка многие из тех людей, кто увидит эти яркие и запоминающиеся сумки, задумаются об альтернативе привычным пакетам, поделилась мнением Светлана Добрынина, руководитель отдела экологического просвещения ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», член жюри и представитель организаторов конкурса.

Все участники конкурса получат сертификаты; победителям предназначены дипломы. В связи с действием режима самоизоляции, документы будут направлены в электронном виде. Организаторы оставляют за собой право отметить отдельных участников сувенирной продукцией, их отправят почтой после снятия карантинных ограничений, сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».
экология конкурс
 
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