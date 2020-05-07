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Школьники и музейные работники Аги создали мультфильм о тружениках тыла

Школьники и музейные работники Аги создали мультфильм о тружениках тыла
Общество, 
В ленте рассказывается об истории памятника «Агинский колхозник»

В Агинском Бурятском округе был создан мультипликационный фильм «Агинский колхозник», в котором рассказывается о тружениках тыла Аги во время Великой Отечественной войны. Над анимацией работали сотрудники музея природы и учащиеся 3 «Е» класса Агинской средней школы №2.

В ленте также показывается, как реализовывался совместный проект. С учащимися были проведены беседы, экскурсии. Совместно с родителями был собран материал о тружениках тыла.

Работники музея провели исследовательскую работу по сбору архивных материалов о памятнике «Агинский колхозник», который установлен в честь 50-летия округа в 1987 году на улице, носящей имя Героя Советского Союза Базара Ринчино.

Как сообщает музей природы посёлка Агинского, по одним источникам информации для танковой колонны «Агинский колхозник» сбор средств вели жители округа, передавшие более одного миллиона рублей на строительство боевой техники. По другим данным это был один из танков колонны «Комсомолец Забайкалья». Весной 1943 года 49-й танковой бригаде было передано 11 танков Т-34, часть из которых помимо надписи «Комсомолец Забайкалья» имела собственные имена: «Металлург Забайкалья», «Черновский шахтёр», «Зиловский железнодорожник» (работники станции Зилово), «Читинский комсомолец», «Агинский комсомолец», «Молодой горняк», «Оловяннинский комсомолец». В июле 1943 года 49-я танковая бригада входила в состав 3-го механизированного корпуса 1-й танковой армии Вр.Ф. В октябре 1943 года 49 танковая бригада преобразована в 64-ю гвардейскую танковую бригаду.
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