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В Иркутске восстановят бани XIX века

В Иркутске восстановят бани XIX века
Общество,  Фото:pixabay.com
Выдано разрешение на воссоздание Курбатовских бань

В Иркутске в ближайшее время начнётся восстановление Курбатовских бань. Разрешение на строительство и сохранение этого памятника истории и культуры выдала служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области. Об этом рассказал руководитель службы Виталий Соколов.

Сейчас Курбатовские бани полностью разобраны. Проект реставрации разработала организация, имеющая соответствующую лицензию министерства культуры РФ. В соответствии с требованиями законодательства об объектах культурного наследия проект получил положительные заключения государственной историко-культурной, экологической и технической экспертиз, прошёл процедуру общественных обсуждений на официальном сайте службы.

Объект культурного наследия будет соответствовать современным требованиям технических регламентов и сейсмобезопасности. Оформление фасадов выполнят на основании архивных данных. Внутренние интерьеры тоже оформят в духе конца XIX века. За собственником будет закреплено обязательство по сохранению объекта культурного наследия.

Согласно федеральному законодательству, воссоздание исторических зданий ведётся с учетом их приспособления под современные нужды, которые могут значительно отличаться от первоначального использования. Тем не менее, собственник решил сохранить назначение объекта, в нём будет открыт банный комплекс, доступный для всех желающих. Также в нём разместятся пятизвёздочный отель, ресторан и кафе. В рамках реализации проекта проведут благоустройство прилегающей территории. Завершить работы планируется в середине 2022 года.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Иркутской области, «Бани Курбатова и Русанова» являются объектом культурного наследия регионального значения, в данный момент они полностью демонтированы. Конструкции здания имели высокую степень заражения микроорганизмами. Из-за их глубокого проникновения было невозможно ликвидировать биозаражённость строительных материалов.

Решения о сносе сохранившихся фрагментов Курбатовских бань многократно принимали экспертные комиссии. Впервые документ «О сносе памятника и дальнейшем воссоздании только фасадов» был подписан в 1988 году. В протоколе сказано, что здание объекта культурного наследия находится в аварийном состоянии и не подлежит реконструкции. Сохранение отдельных существующих деталей не представляется возможным. В 2003, 2004, 2007 годах аналогичные решения принимали «Иркутский Промстройпроект», «Предприятие Иркут-Инвест».

- Реставрация Курбатовских бань – это очень обсуждаемая тема среди общественности и экспертного сообщества. Мы вместе обсуждаем все этапы работ. Контроль ведёт служба по охране объектов культурного наследия и служба государственного строительного надзора Иркутской области. Заказчик достиг договоренности о проработке возможности внесения изменений в части архитектурных решений фасадов, – отметил Виталий Соколов.
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