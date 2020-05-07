Дизайнер из Бурятии покорила Сеть трогательным исполнением «Дангинамни»









В комментариях девушка призналась, что такой большой отклик для неё очень неожиданный.



- Песню эту люблю с 14 лет и очень боялась её записывать, так как очень важно было не оплошать. Знала, что будут слушать земляки, носители языка. Но честно не ожидала такого отклика. Это в самое сердце! – поделилась дизайнер.



Видео активно комментируют как жители и уроженцы Бурятии, так и жители Якутии и Калмыкии. Пользователей удивило невероятно чистое исполнение песни без акцента. Вот как отзываются комментаторы:



«Прекрасное исполнение. Очень искреннее, без самолюбования, с полным погружением в песню. Удивительно чистое произношение. Спасибо. Хочется услышать ещё что-нибудь. Творческих успехов!»



«Ты теперь наша бурятка»



«В самое сердце, в душу, до слёз. Для меня мир изменился в лучшую сторону. Ты перевернула моё сознание. Здоровья, успехов и удачи, Настенька».



«Превосходно всё! Голос, исполнение и особенно язык! Как будто на Родине побывал!»



Дизайнер из Улан-Удэ Анастасия Лебедева покорила пользователей Сети трогательным исполнением бурятской песни «Дангинамни». Видео девушка выложила на своём YouTube-канале две недели назад, его просмотрели уже более 40 тысяч раз.