В Бурятии молодой отец накопил долги по алиментам и штрафам на 84 тысячи

После беседы с приставами молодой человек официально трудостроился



В Бурятии судебные приставы взыскали с 25-летнего жителя села Бичура задолженность по алиментам в размере 62 тысяч рублей на содержание несовершеннолетней дочери, а также штрафы ГИБДД на общую сумму свыше 22 тысяч рублей.



Как выяснилось, молодой родитель оказался злостным нарушителем ПДД – в длинном списке нарушений: езда на не зарегистрированном автомобиле, управление транспортным средством без документов и страховки. Кроме этого, несколько раз автомобилист был оштрафован за пользование телефоном во время управления автомобилем и за нарушение скоростного режима.



Ни один из многочисленных штрафов сельчанин в добровольном порядке не оплатил, так же, как и не спешил выполнять родительские обязательства перед ребенком.



Приставы приняли в отношении молодого человека принудительные меры и провели с ним разъяснительную беседу. Вскоре, не дожидаясь ограничения права выезда за пределы страны, должник полностью оплатил задолженности на общую сумму 84 800 рублей. Более того, родитель официально трудоустроился, чтобы не накапливать долги по алиментам.



После предоставления сведений о месте работы судебные приставы направили работодателю постановление об обращении взыскания на ¼ часть заработной платы на содержание несовершеннолетнего ребенка, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

