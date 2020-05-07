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Санитарная авиация Бурятии усилена самолётом Л-410

Санитарная авиация Бурятии усилена самолётом Л-410
Общество,  Фото:пресс-служба МЗ РБ
С его помощью эвакуация пациентов будет производиться быстрее

С первого мая у отделения санитарной эвакуации Территориального центра медицины катастроф Бурятии впервые появилась уникальная возможность осуществлять эвакуацию пациентов из районов республики самолётом Л-410. Он оснащён медицинским модулем «Байкальской авиационной компании».

- Уникальность состоит в том, что практически при любых погодных условиях имеется возможность эвакуации пациентов, а также возможность ночных вылетов, при наличии освещённых взлётно-посадочных полос, - сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.

Этот самолёт позволяет ещё в более короткие сроки специалистам, осуществлять эвакуацию пациентов из районов республики не только в специализированные медицинские учреждения Улан-Удэ, но и близлежащие федеральные центры.

Так, на сегодня этим воздушным судном выполнено 2 санитарных задания, в ходе которых эвакуировано 3 пациента.



- Также с первого мая продолжаются полёты на вертолёте МИ-8 с авиамедицинским модулем авиакомпании «Баргузин», безусловное преимущество данного воздушного судна – это отсутствие зависимости от взлётно-посадочных полос и соответственно возможность приземления на достаточно ограниченном пространстве, - уточнили в министерстве.

С 1 по 6 мая выполнено 3 санитарных задания вертолётом МИ-8, в ходе которых эвакуировано 11 пациентов.

медицина санитарная авиация
 
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