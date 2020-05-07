Санитарная авиация Бурятии усилена самолётом Л-410













С 1 по 6 мая выполнено 3 санитарных задания вертолётом МИ-8, в ходе которых эвакуировано 11 пациентов.





С первого мая у отделения санитарной эвакуации Территориального центра медицины катастроф Бурятии впервые появилась уникальная возможность осуществлять эвакуацию пациентов из районов республики самолётом Л-410. Он оснащён медицинским модулем «Байкальской авиационной компании».- Уникальность состоит в том, что практически при любых погодных условиях имеется возможность эвакуации пациентов, а также возможность ночных вылетов, при наличии освещённых взлётно-посадочных полос, - сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.Этот самолёт позволяет ещё в более короткие сроки специалистам, осуществлять эвакуацию пациентов из районов республики не только в специализированные медицинские учреждения Улан-Удэ, но и близлежащие федеральные центры.Так, на сегодня этим воздушным судном выполнено 2 санитарных задания, в ходе которых эвакуировано 3 пациента.- Также с первого мая продолжаются полёты на вертолёте МИ-8 с авиамедицинским модулем авиакомпании «Баргузин», безусловное преимущество данного воздушного судна – это отсутствие зависимости от взлётно-посадочных полос и соответственно возможность приземления на достаточно ограниченном пространстве, - уточнили в министерстве.