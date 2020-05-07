В Бурятии оштрафовали сотрудника сельской администрации

Кроме того, прокурор главе муниципального образования внёс представление, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.









Как выяснила прокурорская проверка, администрация сельского поселения «Сосново-Озёрское» Еравнинского района Бурятии нарушала закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.Установлено, что в июне 2019 года исполнены два муниципальных контракта, заключённых администрацией сельского поселения с подрядными организациями, на поставку металлического ограждения и выполнение работ по ремонту общественной территории в села Сосново-Озёрское.В нарушение закона ответственное должностное лицо сельской администрации своевременно не разместило в единой информационной системе в сфере закупок сведения об исполнении указанных контрактов.В отношении должностного лица, на которого возложены функции контрактного управляющего, возбуждено административное дело за несвоевременное представление в федеральный орган исполнительной власти, информации, подлежащей включению в такие реестры контрактов. Ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.