В Иркутской области создали совет молодых учёных и специалистов

Указ подписал врио губернатора Игорь Кобзев



В Иркутской области создан совет молодых учёных и специалистов. Решение об этом было принято 7 апреля на заседании координационного научного совета при губернаторе Иркутской области. Указ о его создании подписал врио губернатора Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба областного правительства.



- Сейчас формируется стратегия социально-экономического развития региона. Нам важны новые актуальные идеи. Совет должен стать рабочим инструментом для появления и продвижения таких идей, - отметил Игорь Кобзев на заседании совета.



- Мы готовы активно участвовать в работе, у нас есть предложения по разным направлениям, - сказал научный сотрудник ФГБУН Института динамики систем и теории управления имени В.М. Матросова СО РАН, зампредседателя Совета Андрей Михайлов.



На заседании прозвучало предложение о создании технопарка, который может стать связующим звеном между наукой и производством. Обсудили инновационные разработки для ликвидации последствий ЧС, взаимодействие с крупными предприятиями региона, проект по использованию полимеров по строительству гидрозащитных сооружений в Тулуне.



Предложение по созданию опытного полигона по отработке методики разведки, добычи и переработки техногенного золота внёс член Совета Евгений Прокопьев. Кроме того, он остановился на вопросе подготовки кадров горно-геологического профиля, в частности, на базе Бодайбинского техникума с привлечением промышленников.



Кобзев заинтересовался разработкой антивирусного шлюза, который можно установить на входе в медицинские учреждения, магазины, на предприятия и т.д. Прохождение через шлюз позволяет обеззаразить входящего.



Поступило предложение создать в совете молодых учёных и специалистов рабочую группу с участием директоров базовых школ РАН, а также привлекать членов совета к региональным мероприятиям, организованным для школьников и молодёжи.



– Сегодня прозвучало много интересных предложений, которые помогут развивать экономику и науку. Конечно, для их лучшей реализации крайне важен обмен опытом. Думаю, что многие сегодняшние идеи найдут конкретное воплощение, - сказал Игорь Кобзев. – Предлагаю провести следующее заседание совета через месяц, на нём мы утвердим план работы на вторую половину текущего года.





