Сохраняется прохладная погода
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 7 мая, по северному Прибайкалью небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, по остальной территории преимущественно без осадков.
Ветер северо-западный 9-14, местами 4-9 м/с. Температура воздуха ночью местами опускалась до -1,-6. Днём ожидается +13,+18, местами +4,+9.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура днём +13,+15.
В Бурятии жары пока нет
Общество, Фото:
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