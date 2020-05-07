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В Бурятии жары пока нет

В Бурятии жары пока нет
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Сохраняется прохладная погода

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 7 мая, по северному Прибайкалью небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, по остальной территории преимущественно без осадков.

Ветер северо-западный 9-14, местами 4-9 м/с. Температура воздуха ночью местами опускалась до -1,-6. Днём ожидается +13,+18, местами +4,+9.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура днём +13,+15.


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