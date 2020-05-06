Отремонтированный участок будет длиной 2,9 км
На участке дороги в 2,9 километра на улице Гагарина от улицы Хахалова до улицы Коллективная начался капитальный ремонт.
Здесь предусмотрено снятие верхнего слоя асфальта специальной техникой с последующей укладкой асфальтобетонного покрытия. Состоится ремонт тротуаров, установка дорожных знаков, пешеходных ограждений, нанесение дорожной разметки, устройство ливневой канализации.
- Это самый протяжённый объект в городе – 2,9 километра, который в этом году ремонтируется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На него выделено свыше 97 млн рублей, - сообщили в управлении дорожного строительства комитета по строительству администрации Улан-Удэ.
Проведены работы по демонтажу бордюрного камня, сейчас начинается установка нового бордюра, после этого подрядчик ООО «Фортуна» приступит к снятию верхнего слоя асфальта.
Параллельно с 21 июня МУП «Управление трамвая» начнёт капитальный ремонт трамвайных путей на участках от улицы 50 лет Октября до улицы Хоца-Намсараева и от улицы Добролюбова до Юного Коммунара.
Все ремонтные работы на улице Гагарина стартовали 20 апреля и должны быть завершены до 1 сентября.
В этом году в Улан-Удэ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в общей сложности будут отремонтированы 27 участков автодорог. На ремонт выделено в два раза больше средств, чем в 2019 году - 700 млн руб. Ремонтные работы уже стартовали на многих участках, поскольку заблаговременно были проведены торги, определены подрядчики и позволили погодные условия, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ ремонт улицы Гагарина обошёлся почти в 100 млн
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