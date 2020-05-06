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7-летняя девочка из Бурятии борется за выступление на федеральном телеканале

7-летняя девочка из Бурятии борется за выступление на федеральном телеканале
Общество, 
7-летней Очирме Цыдыповой, которая участвует в фестивале «Спасибо за победу!», нужна поддержка

7-летняя жительница Бурятии, дочь известной в республике певицы Веры Шобосоевой Очирма Цыдыпова участвует во всероссийском онлайн-конкурсе «Спасибо за победу!», который проводит телеканал «Победа».

Очирма участвует в фестивале в номинации «Кавер песня» в возрастной категории от 4 до 14 лет. Девочка трогательно исполняет песню «В землянке». 



Для победы в конкурсе Очирме необходимо набрать наибольшее количество лайков. Сейчас за жительницу Бурятии проголосовали более двух тысяч человек. Голосование продлится на сайте телеканала до 19:00 мск 9 мая.

- Самые яркие ролики будут показаны в праздничном эфире телеканала «Победа», который начнётся в 19:45 мск 6 мая и продлится до самого завершения Дня Победы 9 мая. Победители в каждой из номинаций будут объявлены 9 мая в 21:00 мск — в эфире телеканала «Победа» появятся все их работы, - сообщается на официальной странице телеканала «Победа».

Очирма Цыдыпова, несмотря на свой юный возраст, участвует в конкурсах не в первый раз.

- Очирма учится в первом классе в Сотниковской школе. Она принимает активное участие, как в жизни класса, так и в жизни школы. Любит читать, петь, танцевать, а также учится играть на фортепиано. Любимое занятие - ухаживать за своей черепахой. Очирма с трёх лет выступает на разных благотворительных концертах с известными артистами Бурятии, - рассказала «Байкал-Daily» мама Очирмы Вера Шобосоева.

В свои юные годы девочка является обладательницей двух Гран-при в номинациях «Художественное слово» и «Вокал» IV-го фестиваля - конкурса начинающих исполнителей «Мы ищем таланты». Очирма - лауреат 3 степени республиканского конкурса «Весёлый калейдоскоп», лауреат 2 степени в номинации «Художественное слово» телевизионного конкурс- фестиваля «Зажигаем звёзды с СТС». Также в этом году девочка впервые приняла участие в конкурсе Баатар-Дангина в номинации «Эдир Дангина» в селе Сотниково, где заняла первое место.

Проголосовать за работу Очирмы можно по ссылке – https://spasibo.pobeda.tv/contest/4975?&utm_mediu..

Как сообщал «Байкал-Daily», в конкурсе «Спасибо за победу» участвует ещё одна жительница Бурятии, студентка третьего курса Байкальского колледжа недропользования Елена Маханькова. 
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