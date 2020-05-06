Портреты ветеранов разместят в окнах и на балконах
Жителям Иркутска предлагают поддержать акцию «Бессмертный полк» в новом формате. Массовые праздничные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. пройдут по окончании ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории города. Однако в Иркутске состоятся акции в честь 9 мая.
Одно из традиционных мероприятий в этом году проходит под названием «Бессмертный полк дома». Горожанам предлагают поддержать акцию, разместив портреты ветеранов в окнах и на балконах своих домов или квартир.
– На официальном сайте этой всероссийской акции есть такие слова: «Они должны идти победным строем в любые времена». Поэтому неважно, в каком формате будет проводиться акция, важно, чтобы она состоялась при поддержке как можно большего количества иркутян! Тем самым мы отдаём дань памяти наших героям. Несмотря на сложную ситуацию, в городе должна быть создана торжественная атмосфера в честь Дня Победы, – подчеркнул председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска Виталий Барышников.
К акции «Бессмертный полк дома» может присоединиться любой желающий. Также горожанам предлагают украсить окна символами Великой Победы: георгиевскими лентами, красными звёздами, разместить слова благодарности. Для оформления можно использовать утверждённую символику 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
Возрастное ограничение 0+
В Иркутске акцию «Бессмертный полк» проведут дома
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
К онлайн-проектам уже подключились более 2000 участников
С каждым днём становится меньше живых свидетелей Великой Отечественной войны. Но мгновения прошлого всё ещё живы в воспоминаниях потомков о прадедах, дедах и отцах. Рассказом о славном пути своих родных – отца Михаила Зандыновича и дяди Петра Зандыновича Шалаевых – с «Байкал-Daily» поделилась Антонида Михайловна Никифорова (Шалаева)
Такое решение приняло правительство региона в связи с распространением коронавируса
Он стал лучшей документальной лентой на «Short to the point»
Его маршрут пройдёт по памятным и легендарным местам региона
Работы в этом направлении проводят в рамках строительства дороги по улице Нагорной
В Улан-Удэ состоялась онлайн-выставка рисунков и поделок «Вместе помним», посвящённая 75-летию Победы»
У супругов Говориных, живущих в Могочинском районе, трое детей, пятеро внуков и пятеро правнуков
7-летней Очирме Цыдыповой, которая участвует в фестивале «Спасибо за победу!», нужна поддержка
Памятник на площади Славы приняла специальная комиссия
Отремонтированный участок будет длиной 2,9 км
Ремонтные работы длились больше месяца
Несовершеннолетние подозреваемые, обвиняемые и осуждённые присоединились к акции
За последние сутки выявлено 10,5 тысяч новых случаев заболевания
В республике состоялось мероприятие «Мотоцикл»