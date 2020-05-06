В Иркутске акцию «Бессмертный полк» проведут дома

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Портреты ветеранов разместят в окнах и на балконах



Жителям Иркутска предлагают поддержать акцию «Бессмертный полк» в новом формате. Массовые праздничные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. пройдут по окончании ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории города. Однако в Иркутске состоятся акции в честь 9 мая.



Одно из традиционных мероприятий в этом году проходит под названием «Бессмертный полк дома». Горожанам предлагают поддержать акцию, разместив портреты ветеранов в окнах и на балконах своих домов или квартир.



– На официальном сайте этой всероссийской акции есть такие слова: «Они должны идти победным строем в любые времена». Поэтому неважно, в каком формате будет проводиться акция, важно, чтобы она состоялась при поддержке как можно большего количества иркутян! Тем самым мы отдаём дань памяти наших героям. Несмотря на сложную ситуацию, в городе должна быть создана торжественная атмосфера в честь Дня Победы, – подчеркнул председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска Виталий Барышников.



К акции «Бессмертный полк дома» может присоединиться любой желающий. Также горожанам предлагают украсить окна символами Великой Победы: георгиевскими лентами, красными звёздами, разместить слова благодарности. Для оформления можно использовать утверждённую символику 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.



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