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В Бурятии ловили мотоциклистов в незастёгнутых шлемах

В Бурятии ловили мотоциклистов в незастёгнутых шлемах
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
В республике состоялось мероприятие «Мотоцикл»

С 20 по 30 апреля в Бурятии прошёл первый этап оперативно-профилактического мероприятия «Мотоцикл».

Сотрудники Госавтоинспекции проверили более 300 единиц мототранспортных средств. К административной ответственности привлечены 214 водителей мототехники.

- Самыми распространенными нарушениями среди мотолюбителей являются управление мотоциклом или мопедом, перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастёгнутых мотошлемах – 71 факт. За управление транспортным средством водителем, не имеющим соответствующего права, сотрудниками ГИБДД оформлены 55 нарушителей. Задержаны и отстранены от права управления мотранспортом 24 водителя в состоянии опьянения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Госавтоинспекция сообщила, что с апреля по сентябрь ежедекадно будут проводиться целевые профилактические мероприятия с мотоциклистами. 
мотоциклисты
 
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