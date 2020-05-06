В Бурятии ловили мотоциклистов в незастёгнутых шлемах

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

В республике состоялось мероприятие «Мотоцикл»



С 20 по 30 апреля в Бурятии прошёл первый этап оперативно-профилактического мероприятия «Мотоцикл».



Сотрудники Госавтоинспекции проверили более 300 единиц мототранспортных средств. К административной ответственности привлечены 214 водителей мототехники.



- Самыми распространенными нарушениями среди мотолюбителей являются управление мотоциклом или мопедом, перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастёгнутых мотошлемах – 71 факт. За управление транспортным средством водителем, не имеющим соответствующего права, сотрудниками ГИБДД оформлены 55 нарушителей. Задержаны и отстранены от права управления мотранспортом 24 водителя в состоянии опьянения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Госавтоинспекция сообщила, что с апреля по сентябрь ежедекадно будут проводиться целевые профилактические мероприятия с мотоциклистами.

