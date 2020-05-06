В республике состоялось мероприятие «Мотоцикл»
С 20 по 30 апреля в Бурятии прошёл первый этап оперативно-профилактического мероприятия «Мотоцикл».
Сотрудники Госавтоинспекции проверили более 300 единиц мототранспортных средств. К административной ответственности привлечены 214 водителей мототехники.
- Самыми распространенными нарушениями среди мотолюбителей являются управление мотоциклом или мопедом, перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастёгнутых мотошлемах – 71 факт. За управление транспортным средством водителем, не имеющим соответствующего права, сотрудниками ГИБДД оформлены 55 нарушителей. Задержаны и отстранены от права управления мотранспортом 24 водителя в состоянии опьянения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Госавтоинспекция сообщила, что с апреля по сентябрь ежедекадно будут проводиться целевые профилактические мероприятия с мотоциклистами.
В Бурятии ловили мотоциклистов в незастёгнутых шлемах
Общество, Фото:
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