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В Забайкалье перенесён фейерверк в честь Дня Победы

В Забайкалье перенесён фейерверк в честь Дня Победы
Общество,  Фото:pixabay.com
Такое решение приняло правительство региона в связи с распространением коронавируса

Правительство Забайкальского края приняло решение перенести до улучшения эпидемиологической ситуации праздничный фейерверк, который должен был состояться вечером 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

- Все главные массовые праздничные мероприятия – военный парад, «Бессмертный полк», праздничные концертные программы со зрителями, фейерверк обязательно состоятся в этом году после снятия всех ограничений. Главное для нас сейчас сберечь здоровье наших граждан, – прокомментировала министр культуры Забайкальского края Татьяна Цымпилова.

Празднование Дня Победы в этом году пройдёт в новом формате. В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией многие концерты, спектакли, акции, флешмобы и другие мероприятия запланированы в режиме онлайн. 
фейерверки День Победы Забайкальский край
 
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