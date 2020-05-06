В Забайкалье перенесён фейерверк в честь Дня Победы

Такое решение приняло правительство региона в связи с распространением коронавируса



Правительство Забайкальского края приняло решение перенести до улучшения эпидемиологической ситуации праздничный фейерверк, который должен был состояться вечером 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры региона.



- Все главные массовые праздничные мероприятия – военный парад, «Бессмертный полк», праздничные концертные программы со зрителями, фейерверк обязательно состоятся в этом году после снятия всех ограничений. Главное для нас сейчас сберечь здоровье наших граждан, – прокомментировала министр культуры Забайкальского края Татьяна Цымпилова.



Празднование Дня Победы в этом году пройдёт в новом формате. В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией многие концерты, спектакли, акции, флешмобы и другие мероприятия запланированы в режиме онлайн.

