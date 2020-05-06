За последние сутки выявлено 10,5 тысяч новых случаев заболевания
В России на 6 мая зарегистрировано 165 929 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки - 10 559. Выздоровело 21 327 человек, умерло - 1 537.
Проведено более 4,6 млн. тестов.
Как сообщал «Байкал-Daily», на 6 мая в Забайкальском крае зарегистрировано 254 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, 32 из них – дети, сообщили в оперштабе Забайкалья.
В Иркутской области на сегодня 237 подтверждённых случаев заражения коронавирусом. За сутки выявили 6 новых больных. 163 человека госпитализированы, из них 32 из обсерваторов. 1 человек проходит лечение в Забайкальском крае. Выздоровело 67 человек, 6 умерло, сообщили в оперативном штабе региона.
В Бурятии на сегодняшний день зарегистрировано 499 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19.
В России от коронавируса вылечились более 21 тысячи человек
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