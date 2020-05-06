По словам министра здравоохранения Бурятии, планируется закуп тест-систем
В Бурятии по состоянию на 6 мая зарегистрировано уже 499 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. Только за минувшие сутки выявили ещё 49 новых больных – это новый рекорд.
Сегодня министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова сообщила, что исследования на наличие антитела у выздоровевших в республике ещё не начались, но планируются.
- Тест-система только недавно изобретена, сейчас планируем закуп, везде заявки написали. Пока рано ждать иммунного «ответа», - сказала Евгения Лудупова.
Замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина отметила, что изучаются не только вакцинированные, а по оценке напряжённости иммунитета к коронавирусу наука еще работает.
Евгения Лудупова рассказала о состоянии медиков, которые находятся на передовой.
- Мы постоянно проверяем медиков, создаем необходимые условия. Вы знаете, часть лиц переехала и ночует в гостинице. У людей напряжение очень большое, но они выполняют свой долг. Сейчас мы будем практиковать смены по 14 дней. В ковидном госпитале на Солнечной первая группа уходит на карантин на 14 дней, будут жить в отеле. Очень сложно медикам из-за жары, все сотрудники работают по 6 часов, больше – невозможно работать, - рассказала министр.
По её словам, в настоящее время происходит мобилизация всей отрасли.
- Подключаются резервы, привлекаются медики из диспансеров. Очень благодарна большой команде медиков Бурятии – за то, что не отказываются, а работают, - заключила Евгения Лудупова.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ врач-нефролог Вера Бадмаева решила делиться своими наблюдениями в Instagram. В своём дневнике врач рассказывает о том, как проходят шестичасовые смены и что чувствуют медики, которые впервые надевают весь комплект средств индивидуальной защиты.
В Бурятии планируют проводить исследования на антитела к коронавирусу
Общество, Фото:
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