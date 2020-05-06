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В Бурятии учебный год может завершиться через неделю

В Бурятии учебный год может завершиться через неделю
Общество,  Фото:pixabay.com
Для разных классов планируются свои сроки ухода на каникулы

Министерство просвещения России подготовило рекомендации для образовательных организаций по завершению общеобразовательной программы 2019-2020 учебного года в школах.

- Министерство образования и науки Бурятии довело рекомендации до органов управления образованием для принятия решений на местах, - сообщили в пресс-службе минобрнауки республики.

Так, для 1-8-х классов рекомендовано завершить обучение 15, 16 мая, при 5-дневной и 6-дневной недели соответственно.

При этом с 15 до 25 мая школам необходимо оказать дополнительную поддержку по программам внеурочной деятельности, дополнительным общеразвивающим программам, а также программ воспитания для детей.

Для 10-х классов рекомендовано завершить общеобразовательные программы 25, 26 мая, при 5-дневной и 6-дневной недели соответственно.

В 9-х и 11-х классах рекомендовано завершить обучение до 5 июня.

Как сообщал «Байкал-Daily», на данное время, до 11 мая школьники Бурятии находятся на внеплановых каникулах. Это произошло в связи с продлением в России нерабочих дней из-за угрозы распространения коронавируса. Четвёртую четверть школьники учились дистанционно. Эта мера предпринята также из-за коронавируса. 

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