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На берегах Байкала считают медведей

На берегах Байкала считают медведей
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Первая часть учётных работ уже проведена

Конец весны и начало лета – время учёта медведя по берегам Байкала. В Бурятии это мероприятие проводят сотрудники «Заповедного Подлеморья» ежегодно по всем подведомственным территориям.

Мониторинг состояния популяции медведя проводится практически в течение всего года за исключением времени, когда медведи уходят в зимний сон. Посчитать точную численность медведя очень сложно. Зато вполне можно получить достоверную информацию, каково общее состояние популяции, стало ли медведей больше, голодно ли им, какова их упитанность, сколько медведицы принесли медвежат и другие данные.

Наиболее значимые мероприятия – это учёт медведя по следам на контрольных участках и визуально с лодки. Второй вариант учёта проводится после распаления льда. Медведей на берег привлекает обилие корма – байкальский ручейник, икра бычков-подкаменщиков, а кое-где и выбрасывает туши погибшей нерпы.

Первая часть учётных работ, учёт по следам, уже проведена. На 30 км береговой полосы полуострова Святой Нос обнаружены следы восьми разных особей бурого медведя, один медведь зарегистрирован визуально. Примерно столько же следов отмечалось и в предыдущие годы. Значит на 10-15 квадратных километрах территории обитает один медведь. Это является нормальной плотностью. Также зарегистрировано множество перелётных птиц.

Кроме науки и мониторинга, такие выезды — это ещё контроль и профилактика против браконьерства. Инспекторами найден схрон браконьерских сетей. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».
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