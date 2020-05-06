В Чите обновляют систему ливневых канализаций

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

Работы в этом направлении проводят в рамках строительства дороги по улице Нагорной



Система ливневой канализации и канализационно-очистного сооружения с водоотведением обновляется в Чите. Первые работы в этом направлении пройдут в этом году. 3 мая губернатор Забайкальского края Александр Осипов осмотрел городские ливневые стоки.



В рамках реализации плана социального развития центров экономического роста в проекте строительства дороги на улице Нагорной предусмотрены монтаж и строительство ливневой канализации и канализационно-очистного сооружения с водоотведением в реку Читинка.



- Наступает тёплый сезон, сегодня мы с руководством города, профильными департаментами и министерствами смотрели, какие из этих работ запланированы для проведения водоотводной канализации, – рассказал руководитель Забайкальского края Александр Осипов. – Во время дождей город утопает, по улицам текут реки. Есть водоотводные канавы, которые сейчас практически изолированы от водных потоков. В этом году запланированы первые работы для того, чтобы начать отводить воду с поверхности улиц, мы смотрели какие из этих работ нужно сделать.



По словам главы региона, администрация города проведет работу по оценке стоимости работ, по восстановлению системы водоотведения.



Первые работы в этом направлении проводятся в рамках строительства дороги по улице Нагорной. В проект входит озеленение прилегающей территории, обустройство остановок общественного транспорта, тротуаров, установка скамеек и устройство освещения. Общая стоимость всех работ – более 126,5 миллионов рублей. Объект будет реализован в рамках реализации плана социального развития центров экономического роста. Завершить строительство автодороги по улице Нагорной планируется в этом году. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.

