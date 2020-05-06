 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 Мая

05 Мая

Популярное

В Чите обновляют систему ливневых канализаций

В Чите обновляют систему ливневых канализаций
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края
Работы в этом направлении проводят в рамках строительства дороги по улице Нагорной

Система ливневой канализации и канализационно-очистного сооружения с водоотведением обновляется в Чите. Первые работы в этом направлении пройдут в этом году. 3 мая губернатор Забайкальского края Александр Осипов осмотрел городские ливневые стоки.

В рамках реализации плана социального развития центров экономического роста в проекте строительства дороги на улице Нагорной предусмотрены монтаж и строительство ливневой канализации и канализационно-очистного сооружения с водоотведением в реку Читинка.

- Наступает тёплый сезон, сегодня мы с руководством города, профильными департаментами и министерствами смотрели, какие из этих работ запланированы для проведения водоотводной канализации, – рассказал руководитель Забайкальского края Александр Осипов. – Во время дождей город утопает, по улицам текут реки. Есть водоотводные канавы, которые сейчас практически изолированы от водных потоков. В этом году запланированы первые работы для того, чтобы начать отводить воду с поверхности улиц, мы смотрели какие из этих работ нужно сделать.

По словам главы региона, администрация города проведет работу по оценке стоимости работ, по восстановлению системы водоотведения.

Первые работы в этом направлении проводятся в рамках строительства дороги по улице Нагорной. В проект входит озеленение прилегающей территории, обустройство остановок общественного транспорта, тротуаров, установка скамеек и устройство освещения. Общая стоимость всех работ – более 126,5 миллионов рублей. Объект будет реализован в рамках реализации плана социального развития центров экономического роста. Завершить строительство автодороги по улице Нагорной планируется в этом году. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.
благоустройство Чита Забайкальский край канализация
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Чите обновляют систему ливневых канализаций
В Чите обновляют систему ливневых канализаций
Общество, 06.05.2020
Работы в этом направлении проводят в рамках строительства дороги по улице Нагорной
В Бурятии особые дети приняли участие во всероссийской акции
В Бурятии особые дети приняли участие во всероссийской акции
Общество, 06.05.2020
В Улан-Удэ состоялась онлайн-выставка рисунков и поделок «Вместе помним», посвящённая 75-летию Победы»
Забайкальская пара отметила бриллиантовую свадьбу
Забайкальская пара отметила бриллиантовую свадьбу
Общество, 06.05.2020
У супругов Говориных, живущих в Могочинском районе, трое детей, пятеро внуков и пятеро правнуков
7-летняя девочка из Бурятии борется за выступление на федеральном телеканале
7-летняя девочка из Бурятии борется за выступление на федеральном телеканале
Общество, 06.05.2020
7-летней Очирме Цыдыповой, которая участвует в фестивале «Спасибо за победу!», нужна поддержка
В Улан-Удэ установили новый памятник
В Улан-Удэ установили новый памятник
Общество, 06.05.2020
Памятник на площади Славы приняла специальная комиссия
В Улан-Удэ ремонт улицы Гагарина обошёлся почти в 100 млн
В Улан-Удэ ремонт улицы Гагарина обошёлся почти в 100 млн
Общество, 06.05.2020
Отремонтированный участок будет длиной 2,9 км
В Улан-Удэ Рокоссовского вернули на место
В Улан-Удэ Рокоссовского вернули на место
Общество, 06.05.2020
Ремонтные работы длились больше месяца
В улан-удэнском СИЗО будут носить георгиевские ленточки
В улан-удэнском СИЗО будут носить георгиевские ленточки
Общество, 06.05.2020
Несовершеннолетние подозреваемые, обвиняемые и осуждённые присоединились к акции
В России от коронавируса вылечились более 21 тысячи человек
В России от коронавируса вылечились более 21 тысячи человек
Общество, 06.05.2020
За последние сутки выявлено 10,5 тысяч новых случаев заболевания 
В Бурятии ловили мотоциклистов в незастёгнутых шлемах
В Бурятии ловили мотоциклистов в незастёгнутых шлемах
Общество, 06.05.2020
В республике состоялось мероприятие «Мотоцикл»
В Бурятии планируют проводить исследования на антитела к коронавирусу
В Бурятии планируют проводить исследования на антитела к коронавирусу
Общество, 06.05.2020
По словам министра здравоохранения Бурятии, планируется закуп тест-систем
В Бурятии учебный год может завершиться через неделю
В Бурятии учебный год может завершиться через неделю
Общество, 06.05.2020
Для разных классов планируются свои сроки ухода на каникулы
«Сознание рисовало мне стаи гопников»: Улан-Удэ приглянулся Илье Варламову
«Сознание рисовало мне стаи гопников»: Улан-Удэ приглянулся Илье Варламову
Общество, 06.05.2020
Популярный блогер Илья Варламов признался, что перед поездкой в Улан-Удэ «мысленно готов был к жуткому зрелищу»
Бурятский балет включат во всероссийские мастер-классы
Бурятский балет включат во всероссийские мастер-классы
Общество, 06.05.2020
Курирует проект хореограф Петр Базарон

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^