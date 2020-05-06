Забайкальская пара отметила бриллиантовую свадьбу

У супругов Говориных, живущих в Могочинском районе, трое детей, пятеро внуков и пятеро правнуков
Семья Говориных из посёлка Ксеньевка Могочинского района Забайкальского края отметила 60 лет совместной жизни. Анатолий Николаевич и Галина Яковлевна познакомились в 1959 году, и уже через год, 29 апреля 1960 года, их сердца соединились узами брака.
Анатолий Николаевич работал в должности начальника геодезического каротажного отряда в посёлке Итака Могочинского района, Галина Яковлевна – там же экономистом. В марте 1975 года семья Говориных переехала в Ксеньевку, где живут по сей день.
Супруги воспитали трёх детей: Людмилу, Алексея и Светлану. У Говориных пятеро внуков и пятеро правнуков.
Сейчас Анатолий Николаевич и Галина Яковлевна на пенсии, но не перестают работать на своём приусадебном участке – выращивают овощи и ягоды, содержат небольшое подсобное хозяйство, занимаются разведением кур для личных нужд. Супруги уверены, что прожить вместе долгую счастливую жизнь – это огромное счастье и великий труд.
Юбилярам был вручёны подарки, благодарственное письмо от главы муниципального района Анатолия Сорокотягина, поздравление от главы поселения «Ксеньевское». Сотрудники ЗАГС провели обряд «бриллиантовой регистрации брака», по традиции супруги расписались в почётной книге юбиляров. Об этом сообщает пресс-служба департамента записи актов гражданского состояния Забайкальского края.
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