Курирует проект хореограф Петр Базарон
6 мая стартует серия мастер-классов (0+), участниками и педагогами которых станут танцовщики и хореографы со всей России. В их числе балетная труппа Бурятского театра оперы и балета, сообщает пресс-служба театра.
Мастер-классы будут проходить в режиме онлайн. Начнётся проект с силовой тренировки для екатеринбургских танцовщиков, которую проведет солистка балета Бурятского оперного театра ныне абсолютная чемпионка Бурятии и участница топ-6 России по фитнес-бикини, педагог-балетмейстер Ксения Фёдорова.
7 мая артисты балетной труппы Бурятского театра оперы и балета посетят мастер-класс Анны Щеклеиной, хореографа из Екатеринбурга (танцевальный проект Zonk’a), номинантки на премию «Золотая маска» за спектакли «Эссенция» (2018 год) и «Лилит» (2020 год). 10 мая урок проведёт Антон Шмаков, хореограф, артист екатеринбургского театра современной хореографии «Провинциальные танцы».
«Ответный» мастер-класс планирует провести народная артистка Бурятии, ведущая солистка балета Бурятского театра Баярма Цыбикова. Уже на этой неделе к участникам проекта присоединятся артисты и педагоги из Иркутска и Санкт-Петербурга.
Куратором проекта выступает Петр Базарон, дипломант, лауреат международных и всероссийских конкурсов артистов балета и хореографов, выпускник Бурятского республиканского хореографического училища им. Л.П. Сахьяновой и П.Т. Абашеева и Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, осуществлявший постановки в Улан-Удэ, Санкт-Петербурге, Москве, Лондоне, Белоруссии, Петрозаводске, Иркутске, Екатеринбурге и других городах.
- Это некоммерческий проект, созданный не для пиара. Это будет что-то вроде танцевальной онлайн-тусовки. Просто хочется, чтобы артисты родного театра получили новые, интересные знания, а так же поделились своим богатым опытом, — говорит Петр Базарон.
Бурятский балет включат во всероссийские мастер-классы
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