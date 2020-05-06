Среди заболевших 32 ребёнка
По состоянию на 6 мая в Забайкальском крае зарегистрировано 254 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, 32 из них – дети, сообщили в оперштабе Забайкалья. Заболевания зарегистрированы в Чите и Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Оловяннинском, Акшинском, Борзинском, Могочинском, Агинском, Карымском, Шилкинском районах края.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Иркутской области на сегодня 237 подтверждённых случаев заражения коронавирусом. За сутки выявили 6 новых больных. 163 человека госпитализированы, из них 32 из обсерваторов. 1 человек проходит лечение в Забайкальском крае. Выздоровело 67 человек, 6 умерло, сообщили в оперативном штабе региона.
В Бурятии на сегодняшний день зарегистрировано 499 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19.
В Забайкалье 254 случая заражения коронавирусом
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