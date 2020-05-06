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В Бурятии проведут фестиваль-автопробег «Под знаменем Гэсэра»

В Бурятии проведут фестиваль-автопробег «Под знаменем Гэсэра»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Его маршрут пройдёт по памятным и легендарным местам региона

В 2020 году народному героическому эпосу «Гэсэр» исполняется 1025 лет. В рамках празднования юбилейной даты запланировано проведение большого фестиваля-автопробега «Под знаменем Гэсэра», посвящённого памятнику бурятской литературы. Маршрут пройдёт по памятным и легендарным местам этнической Бурятии.

Как рассказала заместитель председателя РОО «Буряад соёл» Оксана Гармаева, проект, который будет реализован, отличается масштабом. Перед автопробегом в районах будет организован этнокультурный фестиваль «Гэсэрэй наадан» (конкурсы чтецов, танцоров, улигершинов, спортивные состязания и др.). Во время автопробега будут подведены итоги проведённых мероприятий, пройдёт передвижная выставка бурят-монгольской каллиграфии на тему «Гэсэриады». Завершится проект обзорным фильмом «Под знаменем Гэсэра – 2020».

Как отмечает Оксана Гармаева, данный проект – это хороший повод вспомнить памятник бурятской литературы. Особенно это касается школьников и студентов, а также взрослого населения республики. Ведь героический эпос «Гэсэр» – это непреходящая общечеловеческая ценность, неисчерпаемый источник народной мудрости и философии добра.

Фестиваль стал возможен благодаря победе в конкурсе среди НКО в рамках направления «Творческие люди» национального проекта «Культура». На днях были объявлены его результаты. Основная цель подпроекта – укрепление идентичности и культурных ценностей народов России. В 2019 году благодаря конкурсу НКО в рамках национального проекта «Культура» появились два проекта – «Баргуджин Токум» БРО ВТОО «Союз художников России», а также театр «Байкал» совместно с АНО «Регион» начали реализацию проекта по возрождению старинной манеры песнопения предбайкальских бурят. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.
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