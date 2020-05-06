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Школьники Иркутской области будут учиться до 25 мая

Школьники Иркутской области будут учиться до 25 мая
Общество,  Фото:pixabay.com
Занятия будут проводиться лишь по нескольким предметам

Большинство школ Иркутской области ограничат учебную нагрузку с 6 мая и продолжат удалённое обучение школьников лишь по некоторым предметам. Часть учреждений приняли решение оставить все предметы в расписании, сообщили в министерстве образования Иркутской области.

Так, в 1-3 и в 9-10 классах до конца года рекомендовано продолжить изучение русского языка и математики, в 4 классах - русского языка, математики, окружающего мира, в 5 классе - русского языка, математики, истории, биологии, в 6 классе - русского языка, математики, обществознания, географии, в 7 классе - русского языка, математики, иностранного языка, обществознания, биологии, географии, физики, истории, в 8 классе - русского языка, математики, обществознания, биологии, физики, географии, истории, химии, в 11 классе - русского языка, математики и предметов по выбору для сдачи ЕГЭ. Остальные учебные предметы рекомендовано завершить досрочно. Учебный год продлится по графику – до 25 мая.

ОГЭ по математике в этом году пройдёт 19 июня, по русскому языку - 24 июня, 7 июля – резервный день. ОГЭ по предметам по выбору учащихся в 2020 году проводиться не будет.

ЕГЭ стартует 8 июня и пройдёт по единому для всей страны расписанию, сроки проведения экзаменов могут корректироваться министерством просвещения России в зависимости от развития эпидемиологической ситуации. Возможность отмены ЕГЭ или проведения его в дистанционном формате не рассматривается.

С 15 по 30 апреля министерство образования Иркутской области совместно со службой по контролю и надзору в сфере образования, институтом развития образования региона проводило мониторинг организации удалённого обучения. В нем приняли участие 5182 обучающихся, специалисты просмотрели 4399 учебных занятий в дистанционном режиме. В 93% классах обеспечено беспрепятственное подключение к уроку. Промежуточные результаты мониторинга показали, что ситуация с переходом на новый формат в регионе стабилизировалась, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

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