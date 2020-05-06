 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 Мая

05 Мая

Популярное

В Улан-Удэ врач, трудящийся в обсерваторе, стал отцом в четвёртый раз

В Улан-Удэ врач, трудящийся в обсерваторе, стал отцом в четвёртый раз
Общество,  Фото:пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ
В Улан-Удэ врачи обсерватора работают в круглосуточном режиме

В борьбу с коронавирусной инфекцией включились медицинские работники республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн министерства социальной защиты населения Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На основании решения республиканского оперативного штаба, в начале февраля социально-оздоровительное отделение госпиталя для ветеранов войн на Верхней Берёзовке было перепрофилировано в обсерватор на 37 коек для наблюдения за контактными больными по COVID-19.

- Врачи госпиталя пришли работать в обсерватор добровольно, чтобы помочь региональному здравоохранению справиться со страшным инфекционным заболеванием, – подчёркивает начальник учреждения Лариса Шишова. – С 21 февраля две бригады медиков несут дежурство в круглосуточном режиме, не покидая свой пост, оставив дома детей, пожилых родителей. Смена бригад проходит каждые 14 дней. Медицинский персонал в обсерваторе работает очень грамотный и опытный.

По словам Ларисы Эдуардовны, первая бригада работает под руководством заведующего социально-оздоровительным отделением Бадмы Лыктыпова. Вторую бригаду возглавляет заведующий медицинской частью госпиталя Ханда Тугутова.

Первыми пациентами обсерватора стали граждане Китая и Японии. Сейчас, в основном, поступают контактные по коронавирусной инфекции из имеющихся очагов Бурятии, в том числе и медицинские работники. Всего за это время – с февраля по май, под наблюдение поступило более 100 контактных лиц, 15 из них переведены на лечение в инфекционные стационары. 

Персоналу приходится нелегко. Постоянное нахождение в защитных костюмах и масках, изоляция от родных и близких, нервное напряжение создают неблагоприятные условия для работы не только физические, но и психологические. В костюмах приходится находиться до 6-7 часов подряд. Несмотря на отягощающие факторы, персонал госпиталя на Верхней Берёзовке справляется с поставленными задачами.

Как сообщила начальник госпиталя, на днях заведующий первой бригадой получил добрую новость. В его семье произошло пополнение. Он многодетный отец, воспитывающий четырёх дочерей.

- Супруга шлёт фото и видеоотчёт через мессенджер. Пока дочку вижу только так. Досадно, что не смог забрать своих девочек – супругу и дочурку из роддома, но семья относится с пониманием, зная, что сейчас мы находимся на важном посту, выполняя непростую задачу. Смена скоро закончится, и тогда я вернусь домой, к семье, – рассказывает Бадма Лодоевич. – А сейчас – работа, работа, работа. День и ночь…
коронавирус Бурятия минсоцзащиты госпиталь ветеранов
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ врач, трудящийся в обсерваторе, стал отцом в четвёртый раз
В Улан-Удэ врач, трудящийся в обсерваторе, стал отцом в четвёртый раз
Общество, 06.05.2020
В Улан-Удэ врачи обсерватора работают в круглосуточном режиме
«Танцующая бабушка» из Бурятии присоединилась к музыкальному челленджу
«Танцующая бабушка» из Бурятии присоединилась к музыкальному челленджу
Общество, 06.05.2020
В челлендже участвовали внуки, правнуки и праправнуки известной бабушки Тамары Леонидовны. Видео
В Улан-Удэ осуждённые женщины сделали памятник к 9 мая
В Улан-Удэ осуждённые женщины сделали памятник к 9 мая
Общество, 06.05.2020
В исправительной колонии № 7 готовятся к 9 мая
В Бурятии перед 9 мая военные проведут салютные тренировки
В Бурятии перед 9 мая военные проведут салютные тренировки
Общество, 06.05.2020
Основной упор будет сделан на достижение синхронности работы расчётов при проведении орудийных залпов и запуску фейерверочных зарядов
«Подвести команду не имеешь права»: В Бурятии врач ведёт дневник про борьбу с коронавирусом
«Подвести команду не имеешь права»: В Бурятии врач ведёт дневник про борьбу с коронавирусом
Общество, 06.05.2020
Нефролог Вера Бадмаева рассказывает о тяжёлых буднях медиков в ковидном госпитале
В Бурятии ГИБДД провела операцию «Автобус»
В Бурятии ГИБДД провела операцию «Автобус»
Общество, 06.05.2020
На трёх нарушителей составлены административные материалы
В Бурятии браконьера приговорили к обязательным работам
В Бурятии браконьера приговорили к обязательным работам
Общество, 06.05.2020
Мужчина выловил рыбы на 113,9 тысяч рублей
В Бурятии сохранится прохладная погода
В Бурятии сохранится прохладная погода
Общество, 06.05.2020
Ожидаются осадки и сильный ветер
В Бурятии открылась уникальная выставка «Великая Победа»
В Бурятии открылась уникальная выставка «Великая Победа»
Общество, 05.05.2020
5 мая ко Дню Победы в Музее истории Бурятии открылась выставка «Великая Победа / Агуу Илалта»
В Бурятии резко ухудшится погода
В Бурятии резко ухудшится погода
Общество, 05.05.2020
Ожидается снег и сильный ветер
«Был искусным охотником»: О легендарном снайпере Жамбыле Тулаеве
«Был искусным охотником»: О легендарном снайпере Жамбыле Тулаеве
Общество, 05.05.2020
На счету Героя Советского Союза Жамбыла Тулаева 313 фашистов

Морихиро Ивата выйдет на прямую связь с Бурятией
Морихиро Ивата выйдет на прямую связь с Бурятией
Общество, 05.05.2020
Бывший худрук балетной труппы Бурятского театра оперы и балеты ответит на вопросы жителей Бурятии

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^