В Улан-Удэ врач, трудящийся в обсерваторе, стал отцом в четвёртый раз

В борьбу с коронавирусной инфекцией включились медицинские работники республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн министерства социальной защиты населения Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



На основании решения республиканского оперативного штаба, в начале февраля социально-оздоровительное отделение госпиталя для ветеранов войн на Верхней Берёзовке было перепрофилировано в обсерватор на 37 коек для наблюдения за контактными больными по COVID-19.



- Врачи госпиталя пришли работать в обсерватор добровольно, чтобы помочь региональному здравоохранению справиться со страшным инфекционным заболеванием, – подчёркивает начальник учреждения Лариса Шишова. – С 21 февраля две бригады медиков несут дежурство в круглосуточном режиме, не покидая свой пост, оставив дома детей, пожилых родителей. Смена бригад проходит каждые 14 дней. Медицинский персонал в обсерваторе работает очень грамотный и опытный.



По словам Ларисы Эдуардовны, первая бригада работает под руководством заведующего социально-оздоровительным отделением Бадмы Лыктыпова. Вторую бригаду возглавляет заведующий медицинской частью госпиталя Ханда Тугутова.



Первыми пациентами обсерватора стали граждане Китая и Японии. Сейчас, в основном, поступают контактные по коронавирусной инфекции из имеющихся очагов Бурятии, в том числе и медицинские работники. Всего за это время – с февраля по май, под наблюдение поступило более 100 контактных лиц, 15 из них переведены на лечение в инфекционные стационары.





Персоналу приходится нелегко. Постоянное нахождение в защитных костюмах и масках, изоляция от родных и близких, нервное напряжение создают неблагоприятные условия для работы не только физические, но и психологические. В костюмах приходится находиться до 6-7 часов подряд. Несмотря на отягощающие факторы, персонал госпиталя на Верхней Берёзовке справляется с поставленными задачами.



Как сообщила начальник госпиталя, на днях заведующий первой бригадой получил добрую новость. В его семье произошло пополнение. Он многодетный отец, воспитывающий четырёх дочерей.



- Супруга шлёт фото и видеоотчёт через мессенджер. Пока дочку вижу только так. Досадно, что не смог забрать своих девочек – супругу и дочурку из роддома, но семья относится с пониманием, зная, что сейчас мы находимся на важном посту, выполняя непростую задачу. Смена скоро закончится, и тогда я вернусь домой, к семье, – рассказывает Бадма Лодоевич. – А сейчас – работа, работа, работа. День и ночь…

