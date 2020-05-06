«Танцующая бабушка» из Бурятии присоединилась к музыкальному челленджу

Знаменитая в Бурятии «танцующая бабушка» Тамара Леонидовна поучаствовала в онлайн-флешмобе к 9 мая под названием #челленджяблочко. В небольшом видеоролике под известную русскую песню-частушку бабушка передаёт яблочко внукам.
Сначала яблочко получает внучка Тамары Леонидовны Марина Белоусова, она начинает танцевать и, в свою очередь, передаёт фрукт своим пятерым детям. Потом дети передают «эстафетную палочку» внуку и внучке Тамары Леонидовны.
- Таким образом, участие приняли внучка Тамары Леонидовны, правнуки и праправнучка с праправнуком, - пояснила Екатерина Белоусова, её внучка.
Яблочко передавали от поколения к поколению. Только дочка Тамары Леонидовны - Людмила - не смогла принять участие. Как сообщал «Байкал-Daily», бабушка Люда недавно перенесла операцию. Остальные все пять поколений в кадре.
Как сообщал «Байкал-Daily», 90-летняя Тамара Леонидовна прославилась после участия в челлендже «Четыре поколения». Пенсионерку пригласили на Первый канал для участия в передаче «Видели видео». Бабушка ведёт активную жизнь. На праздновании своего 90-летнего юбилея пожилая женщина станцевала под хит Skibidi группы Little Big.